Pratique et premier coup d’oeil avec le tout nouveau casque Beats

Les écouteurs sans fil Powerbeats 4 d’Apple n’ont peut-être pas été officiellement publiés, mais AppleInsider a mis la main sur un ensemble tôt pour les prendre pour un tour.

Casque Powerbeats 4 en rouge

Powerbeats 4 est le successeur du Powerbeats3 qui a été lancé en 2016. Dans les années qui ont suivi, Apple a déployé beaucoup d’efforts dans les appareils portables, y compris plusieurs itérations sur les AirPods et le substantiel Powerbeats Pro.

Avec toutes les nouvelles fonctionnalités des dernières années, nous attendions beaucoup des modèles mis à jour.

Dans la boite

La boîte est conforme aux normes habituelles d’Apple en matière d’emballage, ce qui signifie qu’elle utilise du papier presque entièrement recyclable et est presque dépourvue de plastique. Les écouteurs sont affichés une fois la boîte ouverte et peuvent être facilement retirés pour révéler trois tailles supplémentaires d’embouts d’oreille ainsi qu’un câble de charge. En dessous se trouvent les guides de démarrage et un sac de voyage en nylon.

Powerbeats 4 dans son sac de voyage en nylon

Les Powerbeats mis à jour sont essentiellement identiques aux modèles précédents. Les raffinements incluent des courbes plus douces et une sensation plus haut de gamme, même si elles sont encore largement en plastique et en silicone.

Ils sont conçus pour rester en place avec des embouts qui entrent dans vos oreilles ainsi que des crochets d’oreille qui peuvent être moulés et s’enroulent autour de vos oreilles. Un câble relie les écouteurs ensemble, la plus grande différence entre ceux-ci et le Powerbeats Pro.

Spécifications et caractéristiques

Apple a probablement mis à jour le chipset interne du Powerbeats 4 vers sa propre puce H1, remplaçant le W1 trouvé dans le Powerbeats3. Le H1 apporte de nouvelles fonctionnalités telles que l’amélioration de la durée de vie de la batterie, jusqu’à 15 heures, et la prise en charge “Hey Siri”.

Comme son prédécesseur, ces écouteurs sont également résistants à la sueur et à l’eau pour ces combats au gymnase.

Commandes sur les Powerbeats 4

L’oreillette gauche a un seul bouton d’alimentation situé sur le dessus du pont, et l’écouteur droit a une bascule de volume au même endroit. L’oreillette droite a également un logo Beats déprimable pour contrôler la lecture de la musique ainsi que pour appeler Siri manuellement avec une longue prise.

Port Lightning sur les Powerbeats 4

Sous l’écouteur droit se trouve le port de charge. Les Powerbeats 4 se chargent désormais via Lightning, tout comme les Powerbeats Pro, AirPods et AirPods Pro. Malheureusement, Apple n’a inclus qu’un câble USB-A vers Lightning et non un câble USB-C comme avec les AirPods Pro.

Beats appelle la fonction de charge rapide Powerbeats 4 «Fast Fuel» qui vous rapportera plus d’une heure d’écoute après seulement 5 minutes de charge.

Premières impressions

Nous n’utilisons le Powerbeats 4 que depuis quelques heures jusqu’à présent, mais jusqu’à présent, nous sommes très impressionnés par les améliorations. Les gains de batterie sont substantiels, le nouveau design est beaucoup plus raffiné et nous aimons le passage d’un câble plat à un câble rond.

Le câble plat précédent collait parfois à votre cou pendant l’entraînement. Sa surface plate combinée à la transpiration était une recette pour qu’elle se maintienne à votre cou lorsque vous vous déplaciez. Le câble rond est beaucoup plus confortable, se déplace plus librement et abandonne la pièce de gestion des câbles.

Il semble que le nouveau Powerbeats 4 s’appuiera sur iOS 13.4 pour toutes les fonctionnalités. Nous avons d’abord essayé de coupler le Powerbeats 4 avec un iPhone exécutant iOS 13.3.1 et il se couplerait cependant comme un casque non spécifique. Il n’y avait aucune image ni icône à trouver.

Essayer de coupler les Powerbeats 4 sur iOS 13.4

Après cela, nous avons essayé notre appareil iOS 13.4, qui est actuellement en version bêta. Cette fois, nous avons reçu une alerte indiquant qu’une mise à jour logicielle serait nécessaire pour profiter de toutes les fonctionnalités du casque. Depuis le dimanche 15 mars, cette mise à jour n’est pas disponible. Quand Apple rendra le nouveau Powerbeats 4 officiel, nous verrons probablement une version complète d’iOS 13.4 également.

Nous avons continué d’appairer les écouteurs et avons vu des images manquantes bien que certaines icônes soient déjà incluses dans la version bêta. Ils semblaient autrement fonctionner normalement – ils étaient connectés, pouvaient lire de la musique et “Hey Siri” fonctionnait.

Il y a certaines fonctionnalités manquantes dans ces écouteurs, certaines probablement en raison de son nouveau prix bas. Il n’y a pas d’annulation active du bruit et pas de fonction de pause automatique comme nous le voyons avec les AirPods. Le mode de transparence est également inexistant.

Bientôt disponible?

Comme nous l’avons dit, ces écouteurs ne sont actuellement pas largement disponibles. Lorsqu’ils seront disponibles, ils coûteront 149 $, soit 50 $ de moins que la génération précédente.

Un écouteur Powerbeats 4

Étant donné que ces nouveaux écouteurs coûtent 50 $ de moins, ont un meilleur design, une plus longue durée de vie de la batterie et une prise en charge “Hey Siri”, nous qualifierions cela de victoire facile pour Apple et Beats.

Si vous recherchez un ensemble solide d’écouteurs d’entraînement mais que vous ne voulez pas en débourser autant pour le Powerbeats Pro, alors vous voudrez peut-être garder un œil pour qu’ils soient officiellement mis en vente. Dans notre magasin local, ils étaient disponibles en noir et rouge, bien que d’autres couleurs soient à venir.

En attendant, vous pouvez acheter le Powerbeats3 sur Amazon pour 69,99 $ en vente.