Prise en charge de la découpe Sonos pour les appareils plus anciens à partir de mai

Sonos supprime la prise en charge de certains appareils à partir de mai et avertit les utilisateurs que les appareils hérités d’un mélange empêcheront également les nouveaux appareils d’obtenir des mises à jour cruciales.

L’annonce a été faite dans un article de blog, la société tentant d’expliquer pourquoi elle prend en charge les appareils désormais hérités.

Nous sommes extrêmement fiers du fait que nous fabriquons des produits qui durent longtemps et que les auditeurs continuent de les apprécier. En fait, 92% des produits que nous avons déjà expédiés sont encore utilisés aujourd’hui. C’est du jamais vu dans le monde de l’électronique grand public. Cependant, nous sommes maintenant arrivés à un point où certains des produits les plus anciens ont été poussés à leurs limites techniques en termes de mémoire et de puissance de traitement.

Les produits hérités qui perdent leur support sont les Zone Players, Connect et Connect: Amp (lancés en 2006; inclut les versions vendues jusqu’en 2015), Play: 5 de première génération (lancé en 2009), CR200 (lancé en 2009) et Bridge (lancé en 2006) 2007). Les appareils ne recevront plus de mises à jour logicielles ni de nouvelles fonctionnalités.

Outre la prise en charge des produits, les utilisateurs qui continuent à utiliser les produits Sonos hérités dans un système audio ne recevront pas de mises à jour de leurs appareils modernes. Cela empêcherait probablement les améliorations de fonctionnalités telles que AirPlay 2, Apple Music d’atteindre même les appareils les plus récents.

Sans surprise, les clients indignés sont allés sur Twitter pour exprimer leurs griefs.

Vous n’y avez vraiment pas réfléchi, n’est-ce pas? Les gens ne vont pas payer à nouveau 6 ans plus tard pour un tout nouveau système avec votre remise pathétique. Vous allez hémorragier les clients du jour au lendemain et votre réputation est en panne. #sonos #ripoff

– Sam (@CountessDracula) 21 janvier 2020

Se sentant tellement déçu que @Sonos a choisi d’ignorer leurs anciens et fidèles clients en ne fournissant plus de logiciels pour leurs anciens produits comme le PLAY: 5.

C’est une mauvaise décision pour #Sonos et je pense que cela effrayera beaucoup de nouveaux clients potentiels

– Sren Granfeldt (@MrGranfeldt) 21 janvier 2020

Anticipant le contrecoup, Sonos a offert aux clients deux options pour aller de l’avant. La première consiste simplement à continuer à utiliser leurs anciens produits. Cela empêchera les appareils modernes d’obtenir des mises à jour, ce qui les empêchera probablement de fonctionner parfaitement sur la route.

La deuxième option consiste à échanger jusqu’à un nouveau produit. Sonos offre un crédit de 30% pour chaque produit hérité qu’un utilisateur recycle.

Si un utilisateur choisit de participer, les produits entreront en “mode de recyclage”, qui supprime les informations identifiables et les prépare au recyclage en les verrouillant complètement après 30 jours. Les utilisateurs devront ensuite apporter leurs produits à une installation de recyclage certifiée. Si aucune installation de recyclage n’est disponible, Sonos paiera l’utilisateur pour renvoyer un produit à Sonos pour recyclage.

Qu’un utilisateur choisisse ou non de participer au recyclage, Sonos suggère aux utilisateurs de vérifier si leurs produits perdent leur support en consultant l’onglet Système dans un compte sonos.com.