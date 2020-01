Pro Display XDR d’Apple obtient la première remise sur le matériel

Exclusif

Par Christine McKee

Vendredi 24 janvier 2020, 12h41 PT (15h41 HE)

Dans le cadre de la première remise matérielle disponible sur l’Apple Pro Display XDR, le revendeur agréé Apple Adorama offre aux lecteurs IA des coupons exclusifs sur le moniteur HDR 6K de qualité professionnelle, offrant le prix le plus bas jamais enregistré.

Offres Apple Pro Display XDR

Excellent choix pour les professionnels de la création à la recherche d’un écran haut de gamme à intégrer dans l’écosystème Apple, le Pro Display XDR est actuellement éligible à des coupons bonus chez Adorama avant le week-end.

Maintenant, 200 $ de rabais pour le modèle 32 pouces avec verre standard ou 250 $ pour la version en verre nano-texture avec code promo APINSIDER, ces offres offrent les prix les plus bas sur les moniteurs 6K haut de gamme. Les deux modèles sont également en stock et prêts à être expédiés pour une livraison rapide à votre porte. Étant donné que les écrans sont en rupture de stock chez Apple et Amazon pendant deux semaines à un mois, il est facile d’économiser de l’argent et d’être opérationnel le plus rapidement avec ces offres.

Pour activer les économies, vous devez acheter via les liens de tarification Adorama dans cet article ou dans notre Apple Display Price Guide et entrer le code de coupon APINSIDER lors du paiement. Vous trouverez également ci-dessous des instructions pas à pas, y compris l’emplacement du champ du code promotionnel Adorama.

Vous vous demandez si le Pro Display XDR vous convient? Consultez notre guide pratique détaillant la conception et les fonctionnalités du XDR.

Prix ​​Apple Pro Display XDR

Fonctionnalités Apple Pro Display XDR

Écran LCD IPS 32 pouces avec technologie oxyde TFT

Résolution 6016 x 3384

218 ppp

XDR 1000 nits luminosité soutenue

Large gamme de couleurs P3

Angle de vision ultra large

(*) Comment appliquer le code promo Apple sur Adorama

Assurez-vous que vous utilisez un navigateur avec des cookies activés qui n’est pas en mode privé.

Cliquez sur le lien de prix vers la configuration souhaitée de cet article ou sur les liens de prix Adorama dans notre Guides des prix. Vous DEVEZ cliquer sur nos liens dans la même session d’achat que vous utilisez notre coupon. Si vous essayez d’enregistrer un lien trop tard, le coupon NE FONCTIONNERA PAS. Une fois que vous avez cliqué sur un lien de prix, vous verrez un prix supérieur à celui annoncé (nous le corrigerons dans un instant).

Ajoutez quand même l’Apple Pro Display XDR à votre panier et lorsque vous avez terminé vos achats, commencez le processus de paiement.

Recherchez un lien indiquant “Avez-vous une carte-cadeau ou un code promotionnel?” à côté de l’icône de cadeau. Cliquez dessus pour faire apparaître un champ de code de coupon.

Entrez le code promo APINSIDER dans le champ et cliquez sur Appliquer. La remise doit apparaître sous “Économies promotionnelles” au-dessus du total de la commande.

C’est ça. Comme toujours, si vous avez des problèmes, vous pouvez nous contacter à [email protected] et nous essaierons d’aider.

