Psyonix abandonne le support de macOS pour ‘Rocket League’ en mars

Le développeur du célèbre jeu multijoueur “Rocket League” met fin à la prise en charge de macOS en mars, forçant les joueurs à passer à Windows ou à continuer à jouer sans aucune de ses fonctionnalités en ligne.

Psyonix, le studio de développement appartenant à Epic, a indiqué qu’il n’était “plus viable” de maintenir la prise en charge des versions macOS et Linux de “Rocket League”. Dans un article de blog, le studio a expliqué que cela était dû à la poursuite de la mise à niveau du jeu avec les “nouvelles technologies”, ce qui met à rude épreuve le développement du jeu pour plusieurs plates-formes simultanément.

Le studio a prévenu qu’il publiera le dernier patch du jeu sur les deux plateformes en mars. La mise à jour désactivera la fonctionnalité en ligne pour les versions macOS et Linux, ce qui fermera les éléments sociaux et les fonctionnalités multijoueurs en ligne, y compris les listes d’amis, les événements dans le jeu, la boutique d’objets, les classements et les classements, et même des fonctionnalités de base comme le matchmaking en ligne et privé allumettes.

Malgré les fonctions désactivées, le jeu sera toujours jouable sur Mac, avec des fonctionnalités telles que le multijoueur local, le jeu sur écran partagé, les statistiques de carrière et les rediffusions. L’accès au garage et à l’inventaire se poursuivra, avec les éléments existants précédemment acquis dans le jeu, tandis que les cartes Steam Workshop et les packs de formation personnalisés fonctionneront également, tant qu’ils ont été téléchargés avant le patch final.

Psyonix suggère que les joueurs Mac peuvent jouer au jeu sur Windows via Boot Camp, bien que ce ne soit “pas quelque chose que Psyonix supporte officiellement”. Des outils similaires sont également suggérés pour Linux, à savoir l’utilisation de l’application Proton de Steam ou de Wine, mais là encore aucun n’est officiellement pris en charge.

En raison de la nature multiplateforme de Steam, les joueurs qui changent de système d’exploitation pourront toujours jouer au jeu sur leurs comptes Steam existants sans avoir à racheter le jeu lui-même. Les éléments de progression et de jeu précédemment acquis sur un compte Steam migreront où que l’utilisateur joue.