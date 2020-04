Qualcomm prédit une solide demande de smartphones 5G en 2020

Qualcomm a déclaré mercredi qu’il s’attend à ce que l’industrie des smartphones expédie 30% de téléphones en moins au cours du trimestre de juin au milieu de la crise COVID-19, mais maintient une demande relativement forte de smartphones 5G en 2020.



Qualcomm s’attend à ce que les fabricants de smartphones 5G, y compris Apple, expédient entre 175 millions et 225 millions d’appareils 5G cette année.

Le fabricant de puces basé à San Diego est le plus grand fournisseur mondial de modems pour smartphones et, en tant que partenaire clé de la chaîne d’approvisionnement de géants de la technologie comme Apple et Samsung, a souvent une connaissance approfondie du marché des smartphones.

Sa prévision de livraison réduite pour le trimestre de juin, qu’elle a révélée mercredi, fait suite à une baisse précédente de 21% de la demande de smartphones au cours des trois premiers mois de l’année en raison du coronavirus.

Qualcomm a vendu 129 millions de modems au cours du deuxième trimestre 2020 et prévoit de vendre entre 125 et 145 millions au troisième.

Les prédictions précédentes suggéraient que 2020 serait une année solide pour l’industrie des smartphones en raison du déploiement d’appareils équipés de la 5G, comme la rumeur selon laquelle la gamme “iPhone 12” d’Apple. Cependant, la pandémie de COVID-19 a grondé ces plans et pourrait adoucir la demande à long terme. Alors que Qualcomm devait à l’origine expédier entre 175 et 185 milliards de modems en 2020, il ne fournit plus de prévisions du marché total.

Malgré cela, le fabricant de puces a déclaré qu’il s’attend à ce que les fournisseurs expédient de 175 millions à 225 millions de smartphones 5G cette année. Cela correspond à certaines estimations faites avant la pandémie de COVID-19, mais des entreprises comme Strategy Analytics s’attendent toujours à ce que les livraisons de 5G soient inférieures en 2020 à ce qui était initialement prévu.

Actuellement, le soi-disant «iPhone 12» semble être sur la bonne voie pour une sortie à l’automne. Et tandis que les analystes prévoient que la gamme pourrait jouer un rôle dans la reprise post-COVID d’Apple, la demande du marché est encore susceptible d’être inférieure aux attentes.

Apple annoncera jeudi ses résultats pour son deuxième trimestre fiscal de 2020. Bien que des incertitudes demeurent sur le marché, de nombreux analystes restent optimistes quant aux perspectives à long terme d’Apple.