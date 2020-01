Quand Apple a présenté l’iPhone, c’était «l’ordinateur pour nous tous»

Le 9 janvier 2007, dans l’ombre du CES, Steve Jobs a dévoilé l’iPhone. Vous savez que c’était une démonstration extraordinaire et sans faille de l’extérieur, mais ce dont vous ne vous souvenez pas, c’est de tout ce qui a été lancé – ni de la façon dont une partie du discours s’est mal passée.

Steve Jobs avec l’iPhone d’origine

Le contexte est tout. Le dimanche 7 janvier 2007, Bill Gates a prononcé le discours d’ouverture au Consumer Electronics Show de Las Vegas. En martelant la phrase à la mode de Microsoft «Digital Decade», il a expliqué à quel point un matériel de qualité n’était pas suffisant, que nous avions besoin d’expériences connectées. “Là où les gens sont productifs, font de nouvelles choses créatives, où ils sont mobiles … c’est l’élément clé qui manque.”

Il a déclaré que “Vista et le PC continuent de jouer un rôle central”, bien qu’il ait également affirmé que Windows Vista était “la version la plus haute que nous ayons jamais faite”.

Deux jours plus tard et à environ 400 miles de distance, Steve Jobs a présenté le même appareil, l’expérience même qui, selon Gates, manquait. Il a présenté l’iPhone au Macworld San Francisco. Bien que Jobs n’ait pas utilisé le terme d’ère post-PC à l’époque, c’est ce que l’iPhone a créé. C’était vraiment l’appareil pour les personnes productives et créatives en mouvement et il ne fonctionnait pas sous Windows Vista.

Beaucoup plus de choses

Cette keynote de 2007 est à juste titre célèbre pour la qualité de l’introduction de l’iPhone. Jobs l’a ouvert en disant que «nous allons faire un peu d’histoire ensemble aujourd’hui» et c’est le téléphone qu’il voulait dire.

Sa présentation est un exemple d’une keynote vraiment finement produite et il vous emmène à travers le monde des téléphones cellulaires tels qu’ils étaient avant de vous montrer exactement où ils allaient tous mal. Et puis comment l’iPhone résoudrait bien sûr tout cela.

Si vous n’aimez pas Apple, si votre préférence personnelle signifie que vous achetez des Androids au lieu d’iPhones, vous bénéficiez toujours de cette keynote aujourd’hui. Pendant les nombreuses fois où Apple irait plus tard en justice pour les similitudes entre iPhone et Android, elle présenterait un graphique démontrant sa position. C’est celui qu’il a montré face à Samsung.

Graphique montrant l’impact de l’iPhone sur la conception de Samsung

Beaucoup plus de choses

Pourtant, la présentation comportait d’autres choses, dont certaines ont été vivement applaudies à l’époque et une autre que nous n’avons vraiment appris à apprécier que depuis.

Jobs a ouvert la présentation en faisant référence à ce qu’il avait annoncé l’année précédente. Cette keynote de 2006 avait eu lieu quand Apple a non seulement annoncé qu’il passait des processeurs PowerPC aux processeurs Intel, mais il a promis de terminer la transition pour tous les modèles de Mac dans les 12 mois. En 2007, il a qualifié cela de «gigantesque transplantation cardiaque» et de «nous l’avons fait en sept mois».

Il a déclaré que l’année dernière d’Apple avait connu un succès remarquable et a également précisé que plus de la moitié de tous les nouveaux acheteurs de Mac passaient maintenant de Windows. Il avait récemment été la moitié de tous les acheteurs dans les magasins Apple, mais il était désormais de 50% partout où vous pouviez acheter un Mac.

Jobs montre une citation de Jim Allchin de l’équipe de direction de Microsoft sur l’achat de Mac

Ensuite, il a montré une citation d’une note interne de 2004 à Microsoft où Jim Allchin de l’équipe de direction de l’entreprise a déclaré: “J’achèterais un Mac aujourd’hui si je ne travaillais pas chez Microsoft.”

Jobs a révélé qu’Allchin allait bientôt prendre sa retraite, il a donc “alerté nos magasins de Seattle de le surveiller et de lui donner un très bon service”.

Le reste de cette note Allchin, incidemment, comprenait la déclaration que “Longhorn [codename for Vista] est un cochon et je ne vois aucune solution à ce problème. “Jobs n’a pas cité cela, mais il a publié une nouvelle annonce de la campagne Get a Mac spécifiquement destinée à Vista.

“Donc 2007 sera une grande année pour le Mac”, a déclaré Steve Jobs, “mais c’est tout ce que nous allons parler du Mac aujourd’hui. Nous allons passer à d’autres choses.”

Rappelez-vous qu’au milieu des années 2000, il y avait plus de rumeurs concernant l’introduction d’un téléphone par Apple qu’aujourd’hui concernant la fabrication d’une voiture. Beaucoup plus. Donc, avec ces mots, il allait sûrement faire la grande annonce la prochaine fois.

Sauf que non. Au lieu de cela, Jobs nous a fait découvrir les activités musicales d’Apple. Il a révélé qu’ils venaient de dépasser les 2 milliards de ventes de chansons et que l’iPod était désormais le lecteur vidéo le plus populaire au monde “de loin”. Il a révélé qu’au cours des quatre premiers mois alors que les films étaient disponibles sur iTunes, les gens en avaient acheté 1,3 million.

À l’époque, il n’y avait que 100 films sur le service, mais Jobs a annoncé qu’il augmenterait à 250 parce que Paramount arrivait sur iTunes.

Steve Jobs se moque de la part de marché du mois de lancement de Microsoft Zune

Jobs a réussi à faire sonner 250 films, mais il y avait un chiffre sur lequel il n’a même pas essayé de mettre un brillant. Et ce sont les ventes du Zune, le tueur d’iPod de Microsoft, sorti en novembre dernier. Seuls les chiffres pour ce mois de lancement étaient disponibles, mais ils ont montré qu’après un grand lancement, le Zune n’avait réussi que 2% de part de marché.

“Peu importe comment tu essaies de faire tourner ça, ah, que peux-tu dire?” dit Jobs.

Enfin l’iPhone

Après 24 minutes de présentation, Jobs s’interrompit. “C’est une journée que j’attends avec impatience depuis deux ans et demi”, a-t-il déclaré. Plus tard, à la fin du discours d’ouverture et quand tout s’était si bien passé, il a également avoué sur scène: “Vous savez, je n’ai pas dormi un clin d’oeil la nuit dernière, j’étais tellement excité aujourd’hui.”

Il s’est avéré qu’il y avait d’autres raisons de ne pas dormir un clin d’œil et les ingénieurs d’Apple les connaissaient tous. Bien que cela n’ait été révélé que beaucoup plus tard, la présentation de Jobs a été suivie par des ingénieurs d’iPhone qui savaient avec quelle facilité tout cela aurait pu mal tourner. Le logiciel n’était pas terminé, tout le téléphone était encore en cours de traitement et si Jobs s’écartait de la démo prévue, il était probable que le téléphone tomberait en panne.

Steve Jobs avec les téléphones intelligents alors les plus populaires en 2007

Au lieu de cela, comme vous le savez, toute la présentation s’est parfaitement déroulée. Ou plutôt, la plupart l’ont fait.

Mon clicker ne fonctionne pas

Après avoir conclu avec succès la démo du nouvel iPhone, Jobs a ensuite parlé de la part de marché et a cliqué pour passer à sa diapositive suivante. Et cliqué. Et cliqué.

Il a expliqué que le clicker ne fonctionnait pas et a pris une pièce de rechange – qui semblait également ne pas fonctionner. “Ils se précipitent dans les coulisses en ce moment”, a-t-il déclaré au public.

Sur cette présentation la plus cruciale de sa carrière chez Apple, Steve Jobs a ensuite rempli pendant 55 secondes une histoire sur la façon dont Steve Wozniak avait construit un appareil de type clicker à l’université pour jouer avec la réception télévisée des gens.

Viser 1%

Plus tôt, Jobs vous avait fait penser que la part de marché de 2% du Zune était désastreuse. Quand il a fait fonctionner les diapositives, il a commencé à dire qu’Apple visait une part de 1% du marché des téléphones portables – et que c’était génial.

Il y avait cependant une petite différence. En utilisant les derniers chiffres de 2006 disponibles, Jobs a déclaré que le marché des cellules comptait environ un milliard de téléphones. Apple visait 10 millions d’iPhones la première année.

Les objectifs d’Apple pour les ventes d’iPhone semblent désormais modestes

L’iPhone n’a été lancé qu’en juin, mais il n’a fallu que 74 jours à la société pour vendre son premier million d’entre eux.

Entreprise différente

C’est juste que la société n’était plus Apple Computer, Inc. La dernière chose que Steve Jobs a annoncé lors de cette présentation du 9 janvier 2007 était que la société changeait de nom.

Debout devant un côté qui montrait le Mac, l’iPod, l’Apple TV et l’iPhone, il a souligné que seul le premier d’entre eux était vraiment ce que vous appelleriez un ordinateur. “Nous y avons pensé”, a-t-il dit, en parlant de la façon dont Apple faisait plus que des ordinateurs “, et nous pensions que notre nom devrait peut-être refléter cela un peu plus qu’il ne le fait.”

À partir de ce jour, la société serait désormais connue sous le nom d’Apple, Inc. et ce ne serait plus jamais la même.

Beaucoup plus de choses

L’iPhone a été le premier appareil iOS, une catégorie qui comprend désormais l’iPod touch, ainsi que toutes les variantes de l’iPad.

En septembre 2018, Tim Cook a annoncé qu’Apple était sur le point d’expédier son 2 milliardième appareil iOS.

À l’époque, AppleInsider a calculé les chiffres et calculé que le 2 milliardième iPhone, en particulier l’iPhone, serait vendu au milieu de 2021.

Cependant, malgré la baisse globale des ventes de smartphones et l’iPhone dépassant son pic de ventes, il est désormais estimé qu’il pourrait même atteindre cet objectif début 2020.

L’iPhone était un énorme pari, et il a sûrement payé énormément.

