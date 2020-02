Que signifie le mandat de l’UE pour un chargeur de smartphone commun

Face aux fortes objections d’Apple, l’Union européenne va de l’avant avec des plans visant à ce que tous les fabricants utilisent les mêmes chargeurs, du moins au sein de l’UE. Voici ce qui a vraiment été décidé et quel impact cela aura sur les utilisateurs.

Lorsque le Parlement européen a voté jeudi pour établir une norme de charge commune pour les appareils mobiles, cela ne représentait que le dernier d’une décennie d’efforts. Aussi clair que le vote parlementaire 582-40 l’était aussi, ce n’est que le début de cette dernière étape – et cela n’affectera que l’Europe.

Objectif de l’Europe

Au cœur des projets de la Commission européenne se trouve le désir d’améliorer le confort des consommateurs et de réduire radicalement ce qu’elle considère comme les déchets électroniques considérables résultant de l’élimination des chargeurs mis au rebut.

Selon son document de 225 pages intitulé “Impact Assessment Study on Common Chargers of Portable Devices”, 15% à 20% des personnes interrogées ont déclaré avoir rencontré “des problèmes importants” en raison de chargeurs non standard.

Il s’agissait notamment des moments où les chargeurs disponibles étaient incompatibles, ou lors d’une charge rapide pas aussi rapide avec certains appareils et chargeurs qu’avec d’autres. Il comprenait également la façon dont les répondants ont déclaré avoir de nombreux chargeurs de ce type qui prenaient de la place.

Comment nous sommes arrivés ici

La pression actuelle pour créer une norme intervient après un «protocole d’accord» de 2009, signé par de nombreux fournisseurs, notamment Apple, Samsung et Nokia.

“Les signataires sont convenus de développer une spécification commune basée sur l’interface micro-B USB 2.0, qui permettrait de mettre sur le marché une compatibilité de charge complète avec les téléphones portables”, raconte le document Impact. “Pour les téléphones qui n’avaient pas d’interface micro-B USB, un adaptateur était autorisé en vertu du protocole d’accord.”

Ce protocole d’accord de 2009 a expiré en 2014 et bien que l’industrie des smartphones ait proposé un nouvel équivalent en 2018, la Commission européenne a rejeté cela car, à ce moment-là, l’USB-C devenait de plus en plus répandu.

Le point important concernant cette spécification commune de 2009, cependant, était dans le libellé concernant les adaptateurs. Selon la CE, une enquête réalisée en 2014 a montré un succès retentissant avec 99% de tous les smartphones conformes – mais uniquement parce qu’Apple a été compté car il a fourni un adaptateur.

Apple a introduit un adaptateur Lightning vers micro USB spécifiquement pour se conformer à un accord de l’UE de 2009

Vous ne l’avez peut-être jamais vu ou connu, mais il y avait un adaptateur micro-B Lighting vers USB 2.0, qu’Apple a introduit en 2012 spécifiquement pour se conformer à l’accord.

L’adaptateur a été introduit pour la première fois en Europe aux côtés de l’iPhone 5.

Des résultats mitigés

Le protocole d’accord de 2009 n’a été un succès que si l’on compte la capacité des fournisseurs à continuer avec des câbles propriétaires tant qu’ils ont également permis d’acheter des adaptateurs. Dans une partie distincte du document Impact, EC dit qu’en fait, le protocole d’entente a été un échec.

L’intention était de réduire le nombre de chargeurs nécessaires, de “découpler” les appareils afin que les téléphones n’aient plus toujours à venir avec leur propre chargeur.

“[The] l’inefficacité du premier MoU (2009) … soulève de sérieux doutes quant au fait que le découplage résulterait automatiquement de la standardisation des chargeurs (en particulier les connecteurs) “, dit-il.

Cue Apple

Avant le vote, Apple a écrit à la Commission européenne en arguant que l’exiger de s’éloigner de son connecteur Lightning introduirait en fait un “volume sans précédent” de déchets électroniques pendant la transition vers une nouvelle norme.

“Nous pensons qu’une réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur intégré à tous les smartphones étouffe l’innovation au lieu de l’encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et dans l’économie dans son ensemble”, a écrit Apple. “Nous espérons que la Commission continuera de rechercher une solution qui ne restreint pas la capacité de l’industrie à innover et à proposer de nouvelles technologies intéressantes aux clients.”

Évaluer l’impact

Le nouveau vote européen pour normaliser les chargeurs est loin d’être une simple décision d’adopter une norme et de la faire respecter. Le rapport de la Commission européenne indique spécifiquement qu ‘”il n’y a pas de solution” optimale “claire”.

Ce rapport offre plusieurs options possibles, allant de l’autorisation de chargeurs propriétaires avec adaptateurs à l’obligation d’USB-C, et plusieurs variantes entre les deux.

Ces variations concernent principalement la standardisation non pas des câbles et connecteurs, mais plutôt des chargeurs eux-mêmes. La plupart des téléphones utilisent des câbles d’alimentation qui se branchent sur ce que la CE appelle une «alimentation externe» ou EPS.

“[The] L’approche la plus efficace pour remédier aux inconvénients pour les consommateurs résultant de la persistance de différentes … solutions de recharge, “conclut le rapport, serait de rechercher … des connecteurs communs en combinaison avec [an] EPS interopérable. “

Que se passe-t-il ensuite

Il y a un soutien écrasant au Parlement européen pour une sorte de normalisation des chargeurs sur les smartphones, et des pressions pour adopter cette même charge pour les autres appareils mobiles.

Cependant, il n’y a pas de calendrier précis ni de plan précis sur la façon dont cela peut être accompli.

Détail du rapport d’impact de la CE décrivant quelles sont, selon elle, les options possibles

L’option 0 est vraiment la situation actuelle, c’est-à-dire qu’Apple pourrait continuer avec son connecteur Lightning – ou n’importe quel connecteur de son choix – tant qu’un adaptateur était disponible.

C’est l’option 1 qui verrait un changement significatif car elle rendrait effectivement obligatoire l’utilisation de l’USB-C pour iPhone. Apple est passé à l’USB-C pour certaines fiches de chargement et l’iPad Pro, il était donc prévu qu’il en ferait de même avec les iPhones.

Cependant, la société continue de s’en tenir à Lightning, et apparemment en raison de l’ampleur d’un changement sur les utilisateurs. Apple a fait valoir auprès de la Commission européenne que les changements de charge proposés affecteraient tous les innombrables quais et autres appareils tiers qui se connectent via Lightning.

L’option 2 serait un compromis avec un adaptateur et une prise d’alimentation CA USB-C, ce qui est possible, mais les chargeurs USB-C sont plus chers que ceux Lightning.

Ensuite, l’option 3 signifierait également qu’Apple devrait fournir une prise d’alimentation CA USB-C, mais l’iPhone lui-même pourrait continuer à avoir un connecteur Lightning. L’option 4 demanderait à Apple de fabriquer à la fois une prise d’alimentation CA USB-C et un iPhone USB-C.

La dernière option de la Commission européenne est la plus coûteuse pour Apple, car cela signifierait un iPhone USB-C et une nouvelle prise d’alimentation CA à charge rapide compatible USB-PD qui fournirait au moins 15 W de puissance à un appareil connecté.

La Commission est convaincue que la recharge sans fil deviendra une solution sérieuse, mais elle la rejette pour l’instant. En créant un mandat selon lequel les entreprises utilisent l’une de ses cinq propositions câblées, la Commission semble également la rejeter pour l’avenir malgré son engagement à ne pas étouffer l’innovation.

“La recharge sans fil est une technologie naissante”, dit-il. “À l’heure actuelle, son efficacité énergétique est d’environ 60%, tandis que l’efficacité énergétique des technologies filaires est proche de 100%.”

Apple est loin d’être contre l’adoption de l’USB-C – où il fait la promotion de la fonctionnalité sur son iPad Pro – mais il est contre le mandat de n’importe quelle norme

Des questions comme celles-ci font que le plan global se sent retardé et l’éventail des options possibles envisagées a empêché la CE de mettre en œuvre un accord, encore moins une législation, depuis le protocole d’accord de 2009.

Position d’Apple sur les points communs entre les adaptateurs

Au cœur du problème se trouve le point d’Apple concernant les déchets électroniques et l’innovation étouffante.

«La Commission européenne fait valoir qu’une harmonisation plus poussée conduirait à une plus grande commodité pour les consommateurs», indique le rapport Impact, «car ils seraient en mesure de recharger non seulement les téléphones mobiles mais aussi potentiellement d’autres appareils portables avec un câble (et chargeur) commun, ainsi comme étant offert la possibilité de conserver les chargeurs existants et d’acheter des téléphones mobiles sans chargeurs pour un prix inférieur. “

“Une solution harmonisée, selon l’analyse initiale de la Commission, devrait également réduire le nombre de chargeurs contrefaits sur le marché”, poursuit-elle, “réduire les besoins d’importation des chargeurs (car les consommateurs pourraient continuer à utiliser leurs anciens chargeurs), et réduire déchets électroniques. “

Le même rapport, cependant, soutient séparément que s’il réussit à empêcher les fournisseurs de téléphones de toujours fournir un chargeur, les contrefaçons augmenteront.

“Cependant, les scénarios de découplage plus élevés entraîneraient également une certaine croissance du marché des chargeurs autonomes et, par extension, des ventes de chargeurs dangereux et / ou contrefaits”, indique la Commission.

Le fait que les chargeurs contrefaits puissent augmenter ou diminuer est typique du détail des conclusions de la Commission qui exige également à la fois la normalisation et l’innovation.

“Dans le même temps, la Commission reconnaît que toute nouvelle harmonisation ne devrait pas limiter l’innovation, c’est-à-dire le développement et la diffusion de nouvelles générations de chargeurs”, dit-elle.

Par conséquent, il est très difficile de savoir ce qui se passera ensuite et les seules certitudes semblent être que cela prendra beaucoup de temps. Bien que tout choix de matériel puisse avoir des effets de report dans d’autres pays, il ne sera obligatoire que dans les États membres de l’Union européenne.