Qui devrait passer au nouvel iPhone SE

Pour le dernier iPhone SE, la décision de mettre à niveau ou non est plus compliquée que vous ne le pensez. Explorons qui devrait et ne devrait pas passer à l’iPhone SE.

Le tout nouvel iPhone SE (2020)

Bien qu’il ne soit pas le modèle haut de gamme d’Apple, cet iPhone SE a beaucoup à aimer. Que vous veniez d’un iPhone SE original ou de quelque chose de plus récent, ce petit appareil présente de sérieux gains.

Sans plonger dans toutes les spécifications, l’iPhone SE dispose d’un écran de 4,7 pouces qui imite la taille et la conception de l’iPhone 8. Il a un seul appareil photo 12MP à l’arrière et un 7MP à l’avant, tous deux capables de prendre des images en mode portrait. À l’intérieur se trouve le processeur A13 Bionic d’Apple pour garantir que ce téléphone fonctionnera pendant des années. Sans parler de la prise en charge de la charge sans fil, de la résistance à l’eau, des performances sans fil améliorées et bien plus encore.

Il s’agit également du seul appareil de la gamme Apple à utiliser encore Touch ID pour ceux qui ne veulent pas encore passer à Face ID.

J’ai un iPhone 11, iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max

Le dernier iPhone SE de deuxième génération n’est pas le lancement typique de votre iPhone. Ces événements se produisent historiquement à l’automne, en septembre ou en octobre. Nous avons eu pour la dernière fois un lancement majeur d’iPhone fin 2019 avec la sortie de l’iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Ces téléphones phares sont à la fois plus chers et plus riches en fonctionnalités que l’iPhone SE. Si vous avez acheté l’un de ces trois à l’automne, ne pensez même pas à prendre l’iPhone SE. Ce ne serait en aucun cas une mise à niveau.

J’ai l’iPhone SE d’origine

Si vous utilisez toujours l’iPhone SE d’origine, vous êtes bien placé pour effectuer une mise à niveau. Le plus grand obstacle est la taille de l’écran, qui nécessitera quelques ajustements.

L’iPhone SE de la génération précédente a un écran de 4 pouces tandis que l’itération 2020 a un écran de 4,7 pouces. De nombreux utilisateurs d’iPhone SE ont adoré le petit écran et, maintenant qu’il ne reste plus aucun espoir qu’Apple publiera un autre appareil à petit écran, il est temps de mettre à niveau.

Le nouvel iPhone SE arbore le processeur A13 Bionic

En partant de l’iPhone SE d’origine, vous pouvez vous attendre à un processeur deux fois plus rapide et à des graphismes quatre fois meilleurs pour jouer à des jeux et faire le travail. Le processeur plus rapide permet également les modes portrait sur les caméras arrière et frontales.Les performances sans fil sont meilleures, la durée de vie de la batterie est plus longue, il prend en charge la double carte SIM et il résiste à l’eau et à la poussière.

De nombreux utilisateurs achètent l’iPhone SE parce qu’ils veulent un iPhone à moindre coût, mais jusqu’à présent, ils étaient limités aux processeurs d’un an ou plus anciens que les autres appareils d’Apple. L’iPhone SE 2020 est doté du dernier processeur d’Apple, le même que celui de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro, et garantira que l’appareil fonctionnera dans le futur.

J’ai une série iPhone 6, iPhone 7 ou iPhone 8

Tout cela sera basé sur les préférences, mais en règle générale, plus le téléphone est ancien, meilleur est le moment de la mise à niveau.

Le nouvel iPhone SE est livré en produit (ROUGE)

L’iPhone 6 a un an et demi de plus que l’iPhone SE d’origine. Passer de l’A8 à l’A13 Bionic vous donnera quatre fois la vitesse du processeur et des graphismes dix fois meilleurs. C’est une énorme amélioration des performances pour un nouveau téléphone d’entrée de gamme, sans parler de tous les autres avantages apportés par l’iPhone SE mis à jour.

Même passer de l’iPhone 8 est une amélioration avec 1,4 fois les performances du processeur et deux fois plus de graphiques solides. Passer à l’A13 Bionic vous offre de nouvelles fonctionnalités telles que le mode portrait, la double SIM et une connexion sans fil plus rapide pour beaucoup moins qu’un iPhone 11, iPhone 11 Pro ou iPhone 11 Pro Max.

Une gamme d’iPhones

Plus que jamais, la gamme de smartphones d’Apple convient à tout le monde. Tout le monde peut acheter un iPhone à partir de seulement 399 $ et obtenir le processeur le plus récent et le plus rapide et une tonne d’autres fonctionnalités. Le téléphone est non seulement rapide, mais bien conçu pour durer des années avec de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sûrement grâce aux mises à jour gratuites du logiciel iOS pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre téléphone.

Si vous recherchez un iPhone à bas prix plus abordable que l’iPhone 11, l’iPhone SE mérite absolument une mise à niveau. Qui sait avant que nous puissions voir une mise à jour à nouveau.

Les incitatifs de précommande ont déjà commencé à être proposés par les opérateurs de téléphonie mobile et les détaillants tiers. Les offres varient selon l’opérateur, de la gratuité avec les offres commerciales aux remises en espèces, lorsqu’elles sont commandées en plusieurs fois, jusqu’au prix de détail de 399 $ pour le modèle 64 Go.