Quibi est un moment amusant et frustrant pour les utilisateurs d’Apple

Quibi, le plus récent service de streaming sur le bloc, vient d’apparaître sur les appareils le 6 avril, mais avec la courte durée de tout son contenu original, il facilite l’échantillonnage de ses offres. Malheureusement pour les utilisateurs d’Apple, l’application au lancement nous laisse en vouloir plus.

L’application Quibi

Nous avons eu un accès anticipé à Quibi et avons regardé pas mal de ses émissions. Plus que toute autre chose, y compris le contenu, nous pouvons vous dire que Quibi peut être frustrant.

Pas seulement mobile-first, mobile-seulement

Il existe une pratique de conception courante en programmation, connue sous le nom de mobile-first. L’idée est de développer d’abord l’expérience mobile avant de prendre du recul et d’optimiser pour des écrans plus grands.

Ceci est bénéfique car les écrans mobiles contraignants prennent plus en considération lors de la conception et, de nos jours, c’est là que se trouve la plus grande partie du public. Il est également plus difficile de prendre un grand design puis de le réduire au mobile.

Quibi n’est pas allé uniquement sur mobile avec son application, il est devenu uniquement mobile. La société a évité toute autre méthode pour se détendre et regarder sa bibliothèque (principalement) solide d’émissions.

Contrairement à la plupart des autres applications de vidéo binging sur iOS, il n’y a pas de connexion avec l’application Apple TV qui peut faciliter la visualisation des nouveautés et le mélange des émissions de l’application avec des émissions d’autres sources.

Quibi est conçu pour de courtes séquences de visionnage de vidéos

De même, il n’y a aucune application Apple TV. Il n’y a même pas d’application iPad. Si vous choisissez de regarder sur votre iPad, vous devez utiliser la version 2X de l’application iPhone et gérer les lunettes disgracieuses qui entourent l’écran. Apparemment, les iPads ne sont plus considérés comme des appareils mobiles, selon Quibi.

Ces lacunes sont plus apparentes que jamais, car les gens travaillent à domicile ou en quarantaine et ne veulent pas nécessairement regarder une émission sur leur iPhone lorsqu’ils peuvent regarder sur leur Apple TV. L’application ne vous permet pas non plus d’AirPlay sur le téléviseur.

Ensuite, il y a le partage de contenu avec les autres. Il n’y a pas de comptes multi-personnes ou de profils d’utilisateurs. Si vous êtes votre partenaire et que vous souhaitez regarder Quibi, vous devez vous connecter avec le même compte et suivre ce que vous avez regardé par rapport à ce qu’elle a regardé par vous-même. Et encore une fois, sans moyen de regarder sur un écran plus grand, regarder du contenu ensemble n’est pas très facile.

J’ai regardé quelques bons spectacles, certains que je savais que ma femme adorerait, mais il y a peu d’options pour que nous puissions les regarder ensemble comme nous faisons d’autres spectacles simplement parce que c’est limité à mon téléphone.

C’est tellement frustrant car une grande partie du contenu de Quibi est assez bonne.

Spectacles originaux Quibi

De nombreuses émissions lancent Quibi et de nouveaux épisodes ou histoires arrivent chaque jour.

Au lancement, nous avons été particulièrement enthousiasmés par l’approche plus légère du contenu par rapport aux tonalités plus graves du programme Apple TV + d’Apple. Contrairement à Apple TV +, Quibi lance avec 13 émissions et plus d’une douzaine d ‘”essentiels du jour” avec plus d’émissions ajoutées chaque semaine et de nouveaux contenus chaque jour.

Il y avait beaucoup d’émissions sur le thème de la comédie de l’émission de cuisine particulière et étrange Dishmantled qui demande aux candidats de créer un plat basé sur la nourriture qui leur a été tirée d’un canon à air au flip bien écrit et pertinent qui trouve les chefs de série Will Forte et Kaitlin Olsen fait de son mieux pour retourner une maison pour découvrir qu’elle appartient au cartel.

L’action, le théâtre, les jeux télévisés et les émissions de nouvelles font également leur apparition et atteignent bon nombre des marques que les utilisateurs recherchent. Non seulement cela, mais de nombreux spectacles jouissent d’une puissance star importante, avec des noms tels que Chrissy Teigen, Liam Hemsworth, Tina Fey, Kevin Hart, Chance the Rapper et Reese Witherspoon.

Quibi a une gamme importante de spectacles au lancement

Tout n’était pas génial, certains étaient mieux décrits comme “meh” et certains étaient carrément ternes. Mais les émissions qui ont touché un accord, nous voulions continuer à les regarder sous une forme plus longue.

En entrant dans ces émissions, il était décevant qu’il n’y ait pas d’autre moyen de les regarder. Certaines émissions étaient meilleures en courtes rafales, se présentant comme des segments d’émissions de fin de soirée que nous regardions sur YouTube plutôt qu’une série traditionnelle. Mais un contenu vraiment engageant, nous en voulions plus. Nous pouvions facilement grignoter toute la série de Flipped, mais nous nous sentions déconnectés sur notre iPhone où nous ne pouvions voir que quelques minutes à la fois.

Le temps nous le dira

Apple TV + a continué d’ajouter du contenu et, comme Apple voit ce que les gens regardent, il peut ajuster sa production en conséquence. Au lancement, le contenu d’Apple TV + était assez solide alors qu’Apple pénétrait dans une nouvelle verticale mais son front de comédie faisait défaut. La seule comédie, la très hilarante Mythic Quest, se déroule dans un studio de développement de jeux et est plus niche que l’attrait de masse de Quibi.

Quibi aussi va probablement changer. Le contenu continuera à être déployé et l’application sera sûrement mise à jour pour ajouter des fonctionnalités de base telles que plusieurs profils. Nous espérons qu’en plus de cela, il envisage de s’étendre à d’autres fonctionnalités telles qu’une véritable application iPad, une intégration avec l’application Apple TV et peut-être même une Apple TV pour une visualisation plus longue. Ce n’est pas parce que c’est sur un téléviseur que ce n’est pas une bouchée.