Quibi lance un service de streaming vidéo abrégé pour iPhones

Quibi a officiellement été lancé lundi, avec le service de streaming vidéo orienté mobile offrant un contenu abrégé aux utilisateurs dans le but de se différencier au sein d’un marché très encombré.

Lancée aux États-Unis lundi, Quibi est une application de streaming vidéo pour iPhone et iPad qui fournit du contenu exclusif, dans le cadre d’un abonnement mensuel. Bien qu’à première vue, cela ressemble à de nombreux autres services de streaming disponibles aujourd’hui, tels que Netflix et Apple TV, Quibi vise à être différent en étant optimisé pour la visualisation à partir d’appareils mobiles.

Les émissions sont produites pour Quibi de manière à pouvoir être visualisées sur un iPhone en orientation portrait et paysage. Dans chaque cas, la vidéo remplit l’écran indépendamment de l’orientation, du zoom avant et du recadrage de ce qui est affiché en fonction de la façon dont l’iPhone est tenu.

Pour favoriser son optimisation pour la visualisation mobile, l’ensemble des émissions et contenus proposés sur le service dure au maximum 10 minutes, au lieu de proposer des épisodes d’une demi-heure ou d’une heure. La durée réduite de l’émission en théorie rend les émissions de Quibi plus regardables pendant de brèves périodes sur un écran plus petit, et ouvre plus de possibilités de visualisation.

Quibi prévoit d’offrir près de 200 spectacles d’ici la fin de 2020, avec environ 50 spectacles disponibles au moment du lancement. Le service a également acquis un certain nombre de grands noms de sa programmation, notamment Jennifer Lopez, Reese Witherspoon et Steven Spielberg.

Parmi les spectacles de lancement se trouve le remake de Liam Hemsworth du “jeu le plus dangereux”, une émission judiciaire de jour intitulée “La Cour de Chrissy” avec Chrissy Teigen, une renaissance de l’émission de farce “Punk’d”, le “trou de mémoire” de Will Arnett ” et un relooking “Murder House Flip”.

Quibi coûte 4,99 $ par mois, mais propose actuellement un essai gratuit de 90 jours pour les utilisateurs qui s’inscrivent d’ici le 30 avril.