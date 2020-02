Raven’s Banquet ‘est drôle et incisif

La dernière série à être lancée sur Apple TV + est la première série humoristique du service. C’est un regard intelligent, parfois hilarant, sur la vie dans les bureaux d’une société de jeux vidéo, et vient de l’équipe créative de «It’s Always Sunny in Philadelphia».

F. Murray Abraham, Danny Pudi, David Hornsby, Rob McElhenney et Charlotte Nicdao dans “Mythic Quest: Raven’s Banquet” (gracieuseté d’Apple)

Mythic Quest: Raven’s Banquet, la nouvelle série Apple TV + qui regarde la vie au sein de l’entreprise qui crée un jeu vidéo de type World of Warcraft, a un pedigree qui est fortement associé à la longue série de comédie par câble It’s Always Sunny à Philadelphie.

Sa star et co-créatrice est Rob McElhenney, qui a tous deux co-créé cette série et l’a joué pendant toute sa durée, tandis que les deux autres co-créateurs sont une autre star de Sunny, Charlie Day, et un écrivain de Sunny vétéran, Megan Ganz . David Hornsby, acteur et producteur de longue date de Sunny, fait également partie de la distribution, et d’autres écrivains ont également fait le saut dans le nouveau spectacle, même si Always Sunny est toujours à l’antenne et “fonctionnera pour toujours”, par McElhenney dans une interview récente.

Cependant, le ton, le style et l’éthique générale de Mythic Quest ne pourraient pas être plus différents de ceux de Sunny, une série souvent grivoise et scatologique sur un gang de dégénérés qui se rassemblent dans un bar et s’engagent dans des stratagèmes de plus en plus scandaleux.

La différence la plus évidente est que Mythic Quest concerne les personnes qui ont un emploi rémunéré. Il est également beaucoup plus produit, est situé dans un bureau chic plutôt que dans une barre délabrée, et il est sur une longueur d’onde comique complètement différente. Il y a une petite vulgarité, mais nulle part au niveau de Sunny. En fait, la série a plus en commun avec la série Silicon Valley récemment terminée par HBO qu’avec l’ancien spectacle de McElhenney.

Sur la base des cinq épisodes (sur neuf) que nous avons vus, Mythic Quest est une entrée divertissante et parfois hilarante, avec un casting profond qui a une chimie évidente. L’émission a en fait des choses utiles à dire sur le monde du jeu et l’espace technologique en général. N’attendez pas le même style de comédie que ses créateurs.

Rencontrer l’équipe

David Hornsby, Charlotte Nicdao, Jessie Ennis, Rob McElhenney et F. Murray Abraham dans “Mythic Quest: Raven’s Banquet” (Gracieuseté d’Apple)

La série se déroule dans le studio de développement de Mythic Quest, un MMORPG de type World of Warcraft très populaire qui vient de sortir sa dernière édition, appelée Raven’s Quest. Nous voyons même des images occasionnelles produites par des professionnels du jeu lui-même.

McElhenney, qui a félicité les dirigeants d’Apple pour leur contribution au spectacle, incarne Ian Grimm, le créateur arrogant du jeu, et juste parce que l’acteur joue un PDG du jeu et non un barfly, il est toujours un peu désemparé et parfois torse nu .

Hornsby, mieux connu sous le nom de sac de boxe Rickety Cricket sur Sunny, joue le compagnon précaire d’Ian, Danny Pudi, mieux connu de Community, est un autre cadre, tandis que Charlotte Nicdao est Poppy, le programmeur principal souvent mis sur. L’acteur vétéran F. Murray Abraham vole plusieurs scènes dans le rôle de CW Londubat, un auteur prolifique de romans fantastiques, qui traîne dans le bureau en dépit d’être des décennies plus âgés que tout le monde.

À l’autre extrémité de la tranche d’âge, l’entreprise vit dans la peur constante de la désapprobation de “Pootie Shoe” (Elisha Henig), un streamer de jeux vidéo de 13 ans massivement influent.

Il semble que le thème principal de la série soit l’arrogance imposante du personnage d’Ian Grimm et le reste de la réaction du personnel contre lui. La série semble susceptible de suivre la structure de la Silicon Valley dans laquelle la société va et vient follement entre les choses qui vont bien et la catastrophe massive. La bonne nouvelle est que Mythic Quest fait un meilleur usage des personnages féminins dans son épisode de première que Silicon Valley pour ses 2 ou 3 premières saisons, y compris une volonté-ils-ou-pas-ils complotent entre une paire de testeurs de jeux féminins (Ashly Burch et Imani Hakim.)

Rob McElhenney dans “Mythic Quest: Raven’s Banquet” (gracieuseté d’Apple)

Bannir les nazis?

Le meilleur épisode de ceux que nous avons vus, le troisième, a permis à la société de découvrir que les néo-nazis se rassemblent dans leur jeu.

Cela les conduit au dilemme auquel sont confrontées de nombreuses sociétés de technologie de nos jours, y compris Apple, quant à la façon d’équilibrer les problèmes de liberté d’expression avec l’impératif de garder les extrémistes dangereux hors de leur plate-forme.

Nous voyons l’équipe dans une pièce, dresser une liste de tableau blanc des «groupes de haine» qu’ils peuvent avoir à envisager d’interdire, mais constatons seulement que les groupes – qui comprennent des «cannibales», des «personnes suppressives», des «anti-vaxxers» et « Juggalos. “- Ajoutez jusqu’à 92% des joueurs du jeu. Tout se termine par une solution plus intelligente au problème que n’importe quelle entreprise de technologie réelle n’a à ce jour.

Se pencher

Le quatrième épisode, qui présente un groupe Girls Who Code visitant l’entreprise, les forçant à prétendre qu’elles sont beaucoup plus féministes qu’elles ne le sont vraiment, n’est pas loin derrière, comme l’une des parodies les plus incisives du “Lean In”. “style de féminisme d’entreprise.

Le cinquième épisode, quant à lui, fait ce que beaucoup d’émissions de télévision ont fait récemment – un épisode entier se déroulant dans le passé, mettant en vedette des personnages en dehors du casting principal (joué par Jake Johnson et Cristin Milioti), ce qui nous demande de nous demander comment il sera lié à l’intrigue principale. C’est comme un petit court métrage fascinant sur la tension entre le maintien de l’intégrité et la vente.

La quête continue

Apple a résisté moins que certains le craignaient, avant le lancement d’Apple TV +, à inclure du contenu sexuel et violent. Alors que les plaisanteries sont beaucoup plus proches de PG-13 que dans l’autre émission de McElhenny, il y a de la violence, la plupart animée dans le jeu. De plus, comme on peut s’y attendre dans une émission sur le monde de la technologie, certains produits Apple sont présentés, bien que ce ne soit pas le cas avec tous les ordinateurs.

La série, qui a déjà été renouvelée pour une deuxième saison, est principalement réussie, bien qu’il ne soit pas clair si elle a une chance de percer d’une manière que les émissions précédentes du service n’ont pas encore.

Mythic Quest: Raven’s Banquet fait ses débuts le 7 février sur Apple TV +, avec les neuf épisodes lancés ce jour-là.