Raven’s Banquet ‘fera son apparition au PAX South cette semaine

Apple fera la promotion de sa prochaine série de comédies Apple TV + “Mythic Quest: Raven’s Banquet” à l’exposition de jeux PAX South au Texas vendredi, signalant potentiellement une projection précoce de l’émission avant les débuts officiels prévus pour début février.

Bien que les détails soient rares, Apple, en particulier “Apple TV + Mythic Quest: Raven’s Banquet”, est maintenant inscrit en tant qu’exposant sur une liste continue de participants à PAX South, maintenue sur le site Web de l’événement PAX. L’exposition commence le vendredi 17 janvier et se termine le 19 janvier.

La société n’a pas encore confirmé sa présence officielle à l’événement annuel populaire, mais une apparence ne serait pas trop tirée par les cheveux puisque l’intrigue de “Mythic Quest” tourne autour du monde du jeu.

Mettant en vedette Rob McElhenney, qui a créé et écrit la série avec l’ancien collaborateur de “It’s Always Sunny in Philadelphia” Charlie Day, “Mythic Quest” suit un petit studio de jeu alors qu’il parcourt les épreuves et les tribulations du développement d’un nouveau titre. Le géant du jeu Ubisoft, qui a présenté l’idée à McElhenney, est répertorié comme producteur aux côtés de Lionsgate, 3 Arts Entertainment et McElhenney et Day’s RCG.

Gagnant d’un Oscar, F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis costar.

La façon dont Apple prévoit de faire connaître l’émission à PAX South reste obscure, mais les rassemblements comme PAX comportent généralement des panneaux avec des créateurs de contenu et, dans le cas des projets hollywoodiens, des acteurs et des équipes.

Les neuf épisodes d’une demi-heure de “Mythic Quest” devraient être lancés le 7 février en exclusivité Apple TV +.