Recherche sur les voitures Apple axée sur l’utilisation d’un moteur à induction de style Tesla

Apple travaille sur un moteur à induction triphasé à courant alternatif adapté à une voiture Apple, mettant en œuvre les mêmes principes de base d’ingénierie et de conception de moteur que Tesla utilise.

Apple ne dira toujours pas qu’elle fabrique une voiture, malgré le dépôt de la documentation requise par la loi, ainsi que d’innombrables brevets concernant l’intérieur et l’extérieur. Maintenant, cependant, ces innombrables brevets incluent un qui détaille comment Apple a l’intention d’utiliser un moteur électrique conçu pour les voitures.

Intitulé “Moteur électrique avec stator enroulé en barre et refroidissement en bout de course”, le brevet américain n ° 10 630 127 décrit la technologie qu’Apple a choisie et a maintenant accordée pour une voiture Apple potentielle.

Le brevet détaille spécifiquement un moteur à induction à courant alternatif en trois phrases, qui n’est qu’un des nombreux systèmes de moteur électrique possibles pour les voitures. Cependant, il utilise la même technologie de moteur à cage d’écureuil que Tesla.

Apple aura choisi cette technologie spécifiquement pour les mêmes raisons que Tesla. Il peut générer un couple de démarrage élevé lorsque la tension / fréquence est contrôlée, il est moins cher et est également utile sur un terrain accidenté. On peut également s’attendre à ce que ces moteurs aient une durée de vie plus longue et nécessitent moins d’entretien que, par exemple, un entraînement à aimant permanent.

En comparaison, les véhicules hybrides de Ford et Nissan utilisent des moteurs synchrones à aimants permanents. Ils sont plus efficaces que les moteurs à induction, mais ils coûtent également plus cher et nécessitent plus d’entretien. De plus, leurs aimants ont tendance à s’user et doivent être remplacés au fil du temps.

Les moteurs à induction triphasés sont probablement choisis parce que la technologie est relativement bon marché à construire, nécessite peu d’entretien et peut générer un couple de démarrage élevé lorsque la tension / fréquence est contrôlée. Lorsqu’il est correctement contrôlé, un moteur à induction triphasé AC peut être conçu pour être efficace à 90%. Le problème réside dans la complexité de ce contrôle, bien que le brevet ne détaille pas explicitement les systèmes d’Apple pour gérer cela.

Au lieu de cela, le brevet d’Apple se concentre sur la technologie du moteur associée à une méthode pour dissiper la chaleur du moteur. “[A] structure de refroidissement [is] disposés dans une relation thermoconductrice avec au moins l’une de la surface de l’anneau extérieur supérieur ou de la surface de l’anneau extérieur inférieur pour recevoir la chaleur de l’anneau de virage d’extrémité “, dit-il.



Détail du brevet montrant un moteur à induction CA triphasé

Le brevet est attribué à cinq inventeurs, Dillon J. Thomasson, Kan Zhou, Rui Guan, Yateendra B. Deshpande et William M. Prince. Thomasson, Zhou et Guan sont tous déjà crédités sur le brevet connexe “Moteur électrique avec enroulements de phase blindés”.