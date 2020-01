Récompenses Apple Watch, cryptage iCloud et piratages WhatsApp sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Lester Victor Marks

Vendredi 24 janvier 2020, 05h49 PT (08h49 HE)

Victor et William discutent du nouveau programme de récompenses Apple Watch dans des gymnases sélectionnés, de ce qui se passe vraiment avec le cryptage WhatsApp et iCloud, et comment la demande d’iPhone en Inde a tellement augmenté qu’une troisième usine ouvre.

Tim Cook et le président Trump

Victor Marks, rédacteur en chef d’AppleInsider, et l’écrivain William Gallagher discutent:

«Apple Watch Connected» est un nouveau système de gym qui vous récompensera lorsque vous vous entraînerez et que vous aurez une Apple Watch.

La royauté saoudienne aurait piraté l’iPhone de Jeff Bezos. Victor explique ce que nous savons et ce que cela signifie pour toute notre vie privée.

Le président Trump soutient à nouveau les demandes du DOJ selon lesquelles Apple déverrouille les iPhones

Apple est clair qu’il ne déverrouillera pas les iPhones, mais quand il dit qu’il fournit une assistance aux forces de l’ordre, ce n’est pas une blague. William et Victor détaillent la quantité d’informations sur vous qu’Apple peut et pourra remettre aux autorités compétentes en cas de besoin.

Wistron ouvre une autre usine en Inde, portant leur total à trois dans la région.

