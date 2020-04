Retour sur 10 ans d’iPad, la tablette révolutionnaire d’Apple

Le 3 avril 2010, l’iPad n’était pas vraiment un iPhone et pas tout à fait un Mac. Les derniers iPads mélangent le meilleur des deux mondes – et cela a été une évolution d’une décennie en devenir.

Les iPad d’Apple sont des machines puissantes et polyvalentes. Mais pour comprendre comment ils ont pu en être ainsi, il est utile de regarder leur passé.

Avec la prise en charge du trackpad, des systèmes de fichiers remaniés et la puissance de calcul qui ne manque pas, la dernière gamme d’iPad Pro est de sérieux concurrents en termes d’utilisation pour presque toutes les tâches de tous les ordinateurs portables hybrides ou à écran tactile. Il n’en a pas toujours été ainsi, cependant.

Des débuts modestes

Bien avant le premier iPhone, Apple expérimentait des facteurs de forme et des appareils de type tablette comme les PDA Newton MessagePad, ou du matériel prototype comme le PenLite (photo ci-dessus), une tablette basée sur PowerBook.

Aucun de ces appareils n’est devenu l’iPad ou n’a vraiment rencontré de succès commercial. Apple a continué à travailler sur le concept, finissant par créer un nouveau prototype de tablette multitouch en 2004. Bien que prévu à l’origine pour le lancement avant le premier iPhone, la direction d’Apple a finalement décidé que le smartphone était plus important.

L’iPhone d’origine a fait ses débuts en 2007. Presque immédiatement après sa sortie, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Apple avait un type de tablette en préparation, et AppleInsider a été l’un des premiers lieux à en parler. Trois ans plus tard, des spéculations furieuses ont éclaté plus tard, le PDG et cofondateur d’Apple, Steve Jobs, a dévoilé le tout premier iPad le 27 janvier 2010 au Yerba Buena Center de San Francisco.

L’iPad d’origine

L’iPad d’origine d’Apple, annoncé en janvier 2010, est tombé entre les mains du public le 3 avril. Cette première version comportait un écran de 9,7 pouces, un processeur Apple A4 et jusqu’à 10 heures d’autonomie. Il a commencé à 499 $, avec des options de stockage dépassant 64 Go, et, fait intéressant, il comportait des bords carrés similaires à l’iPad Pro d’aujourd’hui.

Mais alors qu’il peut sembler assez archaïque par rapport aux normes actuelles – l’appareil n’avait même pas d’appareil photo – l’iPad d’origine a annoncé l’âge de la tablette pour le consommateur moyen après une décennie d’idées à moitié cuites du côté de Windows. Apple en a vendu environ 300 000 au lancement et, le 3 mai, ce nombre atteignait un million. Jusqu’à la fin de 2010, les iPad dépassaient les ventes de Mac sur une base trimestrielle.

L’iPad 2 et l’iPad 3

Sorti environ un an après l’iPad d’origine, l’iPad 2 était certainement un raffinement des ambitions de la tablette d’Apple. Il était plus léger, plus fin, intégrait une puce A5 double cœur et introduisait la prise en charge des Smart Covers. Surtout, ce fut également la première tablette à arborer une caméra orientée vers l’arrière et vers l’avant.

Il est probable que l’appareil aide à matérialiser ce qu’est une tablette du point de vue d’Apple. Il est devenu une pierre angulaire de la gamme Apple, finalement pris en charge par six versions différentes d’iOS, et c’était vraiment le premier iPad à être spécifiquement commercialisé pour le secteur de l’éducation.

L’iPad 3 mis à jour progressivement est arrivé en 2012, arborant en grande partie le même design que son prédécesseur. Sa principale mise à niveau était un écran Retina qui offrait 4 fois le nombre de pixels de l’iPad 2. Il comportait également un appareil photo 5MP amélioré, un chipset A5X et un support LTE localisé

iPad 4, iPad mini

Les choses ont commencé à changer pour la gamme de tablettes d’Apple plus tard en 2012. Plusieurs mois après le début de l’iPad de troisième génération, Apple a sorti une quatrième génération qui arborait une puce A6X, FaceTime HD et un port Lightning – devenant le premier iPad à abandonner le 30- connecteur à broches.

C’était un rafraîchissement extrêmement rapide par tous les standards, et de nombreux critiques ont eu du mal à recommander l’iPad de quatrième génération aux consommateurs qui venaient d’acheter l’iPad précédent des mois auparavant. Apple a finalement relancé l’iPad 4 en 2014, après l’avoir temporairement arrêté.

Parallèlement au «nouvel iPad», Apple a également lancé l’iPad mini, une tablette présentant des spécifications similaires à l’iPad 2 mais dans un encombrement plus petit de 7,9 pouces. Bien qu’initialement lancé pour repousser les goûts d’Amazon Kindles et des tablettes Google Nexus, il a également marqué la première fois qu’Apple diversifiait vraiment la gamme iPad.

iPad Air, Retina iPad mini et successeurs

Apple a repensé l’iPad à nouveau en 2013 avec l’iPad Air, la première tablette vendue sous ce surnom. Il comprenait des caméras améliorées, des lunettes plus minces et un processeur A7 combiné à un coprocesseur de mouvement M7. Il était également, par son nom, beaucoup plus fin et plus léger que l’iPad 2.

La société Cupertino a également publié un nouvel iPad mini en même temps, bien qu’il s’agisse d’une mise à jour silencieuse, la seule caractéristique majeure étant un écran Retina.

Un an plus tard, en 2014, Apple a sorti l’iPad Air 2 et l’iPad mini 3. Les deux tablettes comportaient Touch ID pour la première fois, et l’Air 2 a été mis à jour avec un processeur A8X triple cœur et 2 Go de RAM. À ce moment-là, la popularité de l’iPad commençait à décliner face aux combinés plus grands comme l’iPhone 6 et 6 Plus.

Le premier iPad Pros, iPad mini 4

Si vous deviez essayer de retracer le début de la stratégie actuelle d’Apple pour les tablettes, 2015 serait un bon point de départ. Afin de revitaliser l’iPad, Apple a sorti le tout premier iPad Pro en septembre 2015.

Il s’agissait d’une tablette de 12,9 pouces avec un processeur A9X, 4 Go de RAM et le tout premier port Smart Connector, permettant aux utilisateurs de connecter la tablette au Smart Keyboard sans Bluetooth. Parallèlement au nouvel appareil Pro, Apple a également dévoilé le premier Apple Pencil, un stylet avancé à faible latence, détection d’angle et sensibilité à la pression.

Apple a également sorti un iPad mini 4 en même temps. Doté d’un processeur A8 et de 2 Go de RAM, l’appareil deviendrait la dernière itération des mini-tablettes d’Apple depuis un certain temps.

Un iPad Pro plus petit, d’abord équipé d’un écran de 9,7 pouces, a été publié plus tard en mars 2016. Bien qu’il s’agisse essentiellement d’une version plus petite du modèle de 12,9 pouces, il comprenait des fonctionnalités et des ajouts uniques, y compris la technologie d’affichage True Tone et un or rose option de couleur.

C’est également à cette époque qu’Apple a commencé à différencier iOS pour iPad de iOS pour iPhone. iOS 9 comportait de nouvelles fonctionnalités multitâches comme Split View, Slide Over et Picture in Picture, faisant allusion à ce qui allait arriver.

iPad (encore), nouveaux iPad Pros

Apple a discrètement annoncé l’iPad de cinquième génération en mars 2017, abandonnant le surnom d’Air pendant un certain temps. Mais malgré le changement de nom, l’iPad d’entrée de gamme avait toujours le même design, bien qu’il soit un peu plus épais. Il comportait cependant une baisse des prix et des internes améliorés.

Il y avait également deux nouveaux modèles d’iPad Pro en 2017. La mise à jour la plus importante était la plus petite des deux, qui a été remplacée par un écran de 10,5 pouces avec des lunettes 40% plus fines et un taux de rafraîchissement de l’affichage de 120 Hz.

L’iPad Pro 10,5 pouces présente des performances 30% plus rapides et 40% de meilleurs graphismes que son prédécesseur, grâce à un nouveau coprocesseur A10X et M10. Le 12,9 pouces comportait des améliorations similaires, mais son encombrement est resté le même que son prédécesseur.

IPad Pro 2018, iPad 2018

Apple a pris une autre photo de l’iPad Pro en 2018, et cela s’est avéré être une mise à niveau majeure. L’iPad Pro maintenant de 11 pouces et 12,9 pouces a reçu le traitement “iPhone X” avec des lunettes uniformes et ultra-minces. Ils ont également supprimé le bouton Accueil en faveur de l’identification des visages et des contrôles basés sur les gestes.

La refonte majeure a également vu le connecteur Lightning remplacé par un port USB-C, ainsi que l’introduction d’une nouvelle génération d’Apple Pencil qui se connecte à un iPad Pro et se charge magnétiquement. En interne, les appareils disposent d’un chipset A12 Bionic, d’un nouvel écran Liquid Retina, de caméras améliorées et de capacités de stockage jusqu’à 1 To pour la première fois.

L’iPad de base 2018, en comparaison, était une mise à niveau incrémentielle. Il arborait essentiellement le même design que nous avons vu depuis l’iPad Air 2. Bien qu’il ait manqué la plupart des fonctionnalités modernes de l’iPad Pro, il est resté nettement moins cher que la plupart des tablettes Apple et comportait une puce A10 améliorée et un support Apple Pencil.

IPads 2019

En 2019, nous avons assisté à l’une des plus grandes rénovations de l’iPad plus stable à ce jour. Apple a lancé un total de trois nouveaux iPads dans la gamme: un nouveau modèle de base iPad, un iPad mini et le premier iPad Air depuis 2014.

L’iPad Air, la troisième génération, était essentiellement un successeur de l’iPad Pro de 10,5 pouces sans Touch ID ni USB-C. Avec un prix intermédiaire, l’iPad Air offre un sérieux rapport qualité / prix avec la prise en charge de l’Apple Pencil et du Smart Keyboard de première génération.

Le nouvel iPad mini d’Apple, officieusement l’iPad mini 5, est également essentiellement un iPad Pro sous une forme différente. Il comportait le même écran de 7,9 pouces et le bouton d’accueil du dernier iPad mini, mais intègre le dernier silicium d’Apple et d’autres mises à niveau internes sous le capot.

Apple a également sorti un nouvel iPad d’entrée de gamme avec un écran de 10,2 pouces, sa tablette la plus abordable de loin. À cette époque, Apple a également divisé son système d’exploitation pour tablette en iPadOS, qui incorporait des fonctionnalités multitâches exclusives distinctes d’iOS, comme la possibilité d’ouvrir plusieurs fenêtres de la même application ou de meilleures capacités d’édition de texte.

Où l’iPad est maintenant

Alors que les courants sous-jacents existent depuis au moins deux ans, 2020 marque vraiment la première fois que l’iPad devient quelque chose de plus semblable à un ordinateur qu’à une tablette.

Les modèles d’iPad Pro 2020 sont restés relativement inchangés par rapport à leurs prédécesseurs de 2018, arborant le même design général et les mêmes spécifications. L’ajout d’un capteur LiDAR, d’un nouveau chipset A12Z Bionic et d’un processeur graphique à 8 cœurs sont quelques-unes des principales mises à jour.

Mais quelque chose d’autre s’est produit en 2020 qui a vraiment changé les choses pour les tablettes d’Apple: l’introduction du support complet du trackpad et de la souris. Parallèlement à un nouveau Smart Keyboard avec accessoire Trackpad, Apple a introduit la prise en charge complète des périphériques de pointage dans iPadOS 13.4.

Cela marque un départ par rapport à la stratégie précédente d’Apple. Alors qu’iOS et iPadOS 13 prenaient en charge la souris, il était enterré dans l’accessibilité. Maintenant, c’est devant et au centre. Apple a même étendu cette prise en charge aux tablettes non Pro et Logitech a fait ses débuts sur les options du trackpad pour l’iPad d’entrée de gamme et l’iPad Air.

Et, plus que toute autre chose, cela suggère vraiment qu’Apple considère la gamme iPad Pro comme un concurrent sérieux des ordinateurs portables réels et des hybrides deux-en-un. Bien que certains obstacles demeurent, tels qu’un système de fichiers fermé, les tablettes d’Apple ressemblent plus à un PC qu’elles ne l’ont jamais été auparavant.

Comparaison des iPad de première génération avec leurs derniers successeurs

Pour comprendre comment l’iPad ou l’iPad Pro d’origine se compare aux offres d’aujourd’hui, jetez un coup d’œil aux spécifications. L’iPad d’origine est loin du modèle actuel. Bien que les choses aient évidemment moins changé pour l’iPad Pro étant donné qu’il n’est disponible que pour la moitié des 10 ans de l’iPad, nous avons encore vu des mises à jour majeures à cette époque.

iPad (première génération) iPad (2018) iPad Pro 12,9 pouces (2015) iPad Pro 12,9 pouces (2020) Prix 499 $ 329 $ 799 $ 999 $ Dimensions (pouces) 9,56 x 7,47 x 0,509,87 x 6,85 x 0,3012,04 x 8,69 x .2711.05 x 8.46 x 0.23 Poids (onces) 23.917.0325.1522.61 Processeur ARM Cortex-A8 (1 GHz) A10 (quadricœur, 2,33 GHz)

Coprocesseur M10A9X

Coprocesseur M9A12Z

Coprocesseur M12RAM256MB3GB4GB6GBStockage16GB, 32GB ou 64GB32GB ou 128GB32GB, 128GB ou 256GB128GB, 256GB, 512GB, 1TBDisplay9.7 pouces LCD10.2 pouces LCD12.9 pouces LCD12.9 pouces LCD12.9 pouces “Liquid Retina” Résolution1024x768 à 132 ppi2160x1620 à 132 ppi2160 x 1620 ppi2732x2048 à 264 ppi Rafraîchissement de l’écran 60 Hz 60 Hz 60 Hz

60 Hz 120 Hz Ports 30 broches Éclairage Éclairage USB-CN Réseautage Wi-Fi (802.11 a / b / g / n)

Bluetooth 2.1

3GWi-Fi (802.11a / b / g / n / ac)

Bluetooth 4.2

LTEWi-Fi de classe Gigabit (802.11 a / b / g / n / ac)

Bluetooth 4.0

4G LTEWi-Fi 6

Bluetooth 5.0

Appareils photo LTERear de classe Gigabit Appareil photo N / A8MP Appareil photo 8MP Grand angle 12MP

10MP ultra-large

Capteur ToF LiDARCaméras frontalesN / A1.2MP Caméra FaceTime HD1.2MP Caméra FaceTime HD7MP Caméra

TrueDepth sensor suiteBattery Size24.8 Wh32.4 Wh38.8 Wh36.71 WhBiometricsN / A (passcode) Touch IDTouch IDFace IDApple PencilNoYesYesYes (deuxième génération)

Au-delà de l’iPad et de l’iPad Pro, les autres tablettes d’Apple ont également évolué au cours des 10 dernières années. Jetez un œil aux spécifications de l’iPad mini et de l’iPad Air d’origine, et comparez-les aux itérations actuelles des tablettes.

iPad mini (première génération) iPad mini (2019) iPad Air (2015) iPad Air (2019) Prix 399 $ 399 $ XXX $ 499 $ Dimensions (pouces) 7,87 x 5,30 x 0,288 x 5,31 x 0,249,4 x 6,67 x .309,87 x 6,85 x 0,24 Poids (onces) 10,8610,616,5416,08 Processeur A5 (1 GHz, double cœur) A12 Bionic (2,49 GHz, hexa-cœur)

Coprocesseur M12 A7 (1,4 GHz, double cœur)

Coprocesseur M7 A12 Bionic (2,49 GHz, hexa-core)

Coprocesseur M12RAM512MB DDR23GB DDR4X1GB DDR33GB DDR4XStorage16GB, 32GB et 64GB64 ou 256GB16GB, 32GB, 64GB ou 128GB64GB ou 256GB Display7,9 pouces LCD7,9 pouces LCD9,7 pouces LCD10,5 pouces LCDRésolution1024x768 à 163 ppp162621641626 ppp par 264 ppi Rafraîchissement de l’écran 60 Hz 60 Hz 60 Hz

60Hz60HzPorts30 brochesLightningLightningUSB-CNréseautageWi-Fi (802.11 a / b / g / n /)

Bluetooth 4.0

LTEWi-Fi (802.11 a / b / g / n / ac)

Bluetooth 5.0

LTEWi-Fi (802.11 a / b / g / n / n)

Bluetooth 4.0

4G LTEWi-Fi (802.11 a / b / g / n / ac)

Bluetooth 5.0

Caméras LTERear5MP8MP5MP8MPCaméras frontales1.2MP7MP1.2MP7MP CameraBattery Size4,400 mAh19,32 Wh32.9 Wh30.2 WhBiometricsN / A (mot de passe) Touch IDTouch IDTouch IDApple PencilNoYesNoYes

Les 10 prochaines années de l’iPad

Les iPad sont au cœur des tests actuels de réalité virale et augmentée d’Apple.

Les derniers modèles d’iPad Pro et iPadOS donnent une direction claire aux tablettes d’Apple. Ils ne sont pas conçus pour remplacer le Mac, mais offrent une expérience informatique alternative. Et bien qu’Apple ne veuille pas que l’iPad cannibalise les ventes de ses MacBooks, il souhaite sans aucun doute que les propriétaires hybrides de Windows abandonnent leurs ordinateurs portables pour les iPad Pros.

C’est important parce que l’iPad a traversé une crise d’identité, et en 2018, certains analystes considéraient la tablette d’Apple comme un produit mourant. Mais des ajouts comme des applications multiplates-formes, un multitâche plus approfondi, un meilleur accès au système de fichiers et une prise en charge du trackpad ont permis à iPadOS de trouver sa place.

D’autres améliorations de type informatique arrivent. Certaines rumeurs indiquent qu’Apple permettra aux utilisateurs de choisir des applications tierces comme valeurs par défaut dans iOS 14, ce qui est attendu plus tard cette année. C’est une caractéristique des systèmes d’exploitation de bureau comme macOS. Au milieu des rumeurs concernant les ARM Mac, il est probable que le travail sur les applications multiplates-formes ne fera que s’accélérer.

En ce qui concerne le matériel, Apple est censé publier des iPad compatibles 5G dans le courant de 2020, et il ne fait aucun doute que l’iPad est toujours un élément central de la stratégie de réalité augmentée d’Apple.

En d’autres termes, l’iPad actuel est un appareil en développement depuis une décennie. Et à première vue, cela ne va nulle part dans le prochain.