Réunion spéciale «Parcs et loisirs» sur iPhone

La populaire sitcom NBC “Parks and Recreation”, qui a été diffusée pour la dernière fois en 2015, devrait diffuser un épisode spécial de retrouvailles cette semaine pour lever des fonds au profit des efforts de réponse aux coronavirus, avec une émission d’une demi-heure entièrement filmée sur iPhone.



Le casting de “Parks and Recreation” revient jeudi pour un spécial retrouvailles tourné sur iPhone. | Source: NBC

Comme on peut s’y attendre, la coordination de l’événement scénarisé alors qu’une grande partie des États-Unis est soumise à des ordonnances de quarantaine strictes était “très difficile”, a déclaré à Variety le co-créateur de “Parks and Recreation”, Mike Schur.

Schur a d’abord contacté une poignée d’écrivains de la série, qui ont écrit le script en moins de trois jours, puis l’équipe a envoyé une “petite plate-forme avec un trépied”, un iPhone, une lumière et des microphones aux acteurs. Les réalisateurs et producteurs exécutifs Morgan Sackett et Dean Holland, ainsi que la superviseure du scénario Valeria Collins, ont aidé à développer l’épisode.

Schur et le groupe de production ad hoc ont dirigé et aidé les acteurs avec le cadrage de la caméra et les ajustements sur Zoom. L’équipe de graphisme et d’effets “The Good Place” a également été recrutée “pour ne pas donner l’impression que tout le monde était assis seul dans sa maison devant un ordinateur”, a déclaré Schur.

L’épisode a été tourné en quatre jours.

Alors que l’iPhone a contribué à faire de l’épisode des retrouvailles une réalité, Schur ne croit pas que le processus représente un changement dans la façon dont la télévision est faite.

“Y a-t-il quelque chose à ce sujet qui indique la voie à suivre pour la production télévisuelle? Et la réponse est un non retentissant”, a déclaré Schur. «Pour moi, ce n’est pas la façon dont la télévision est censée être faite. juste parce que c’est une collecte de fonds, parce que c’était amusant de rassembler les acteurs. Mais, vous savez, la télévision est un sport d’équipe. Du début à la fin, il s’agit de groupes de personnes fonctionnant de manière holistique avec les uns des autres, et de collaborer et d’être dans la même pièce en même temps. Et, vous savez, je ne pense pas qu’il y ait aucun moyen que ce soit une méthode durable pour faire de la télévision. “

Les stars spéciales de nombreux acteurs originaux de la série, notamment Amy Poehler, Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O’Heir et Retta. Des stars invitées feront également leur apparition.

Schur a déclaré qu’il “ne pensait pas que Parks and Rec ‘allait jamais se réunir”, mais la pandémie de coronavirus en cours présentait une “raison impérieuse” pour rassembler les acteurs. Le produit de la spéciale sera reversé au Feeding America’s COVID-19 Response Fund.

NBC diffusera jeudi l’émission spéciale “Parcs et loisirs”.

Quelques autres productions utilisent l’iPhone pour filmer des segments pendant le verrouillage du coronavirus, notamment American Idol et le talk-show de fin de soirée “Conan”.