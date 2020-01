Revue d’octobre 2019: AirPods Pro et de nombreuses mises à jour du système d’exploitation

Octobre 2019 était plein de nouvelles sur la Chine, mais pas beaucoup sur les tarifs ou la fabrication. Il a également eu les premiers indices du Mac Pro, et les versions macOS et iOS trébuchaient.

Octobre 2019: lancement d’AirPods Pro (à gauche), le partage de dossiers iCloud est reporté (au centre) et les périphériques Mac Pro s’affichent (à droite)

Cela dépend de la façon dont vous comptez les choses. Octobre 2019 a marqué un an depuis que Bloomberg a publié son mauvais article sur les puces d’espionnage chinois sur les serveurs Apple et Amazon. Mais selon les informations que nous avons eues récemment, cet article était en préparation depuis au moins un an. Bloomberg a donc vraiment eu deux ans pour régler ce problème. Mais à partir de ce mois-ci, et à la date de rédaction à la fin de 2019, la publication n’a émis aucune excuse.

Nous aurions pris une affirmation, nous l’aurions acceptée avec empressement si l’entreprise avait choisi ce mois anniversaire pour produire les preuves qui, selon elle, étaient disponibles, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, nous avons appris que la société a maintenant promu l’un des co-rédacteurs des articles et semble les avoir retenus tous les deux au sein du personnel, bien qu’ils n’aient pas beaucoup publié leur travail.

Octobre a commencé comme si tout allait être comme ça, une combinaison d’attentes et de déceptions. Pratiquement tout au long du mois, et certainement après que cela ait été pratique, les gens s’attendaient à ce qu’Apple annonce un événement en octobre.

Même avant le début du mois, AppleInsider diffusait les chiffres et disait que c’était tactile et que nous allions avoir un événement. Mais en octobre, cela signifiait également que nous étions officiellement à l’automne, et Apple avait dit que c’était à ce moment-là que le nouveau Mac Pro serait sorti.

Ça ne l’était pas.

Des images de périphériques argentés et noirs Mac Pro ont été trouvées dans macOS Catalina

Mais nous avons eu un aperçu précoce lorsque des images tirées de macOS Catalina ont révélé que le nouveau Mac Pro serait livré avec un clavier argenté et noir et un Magic Trackpad.

Alors que ces images étaient enfouies dans le code Catalina, nous avions déjà vu les appareils eux-mêmes – au lancement de Mac Pro où ils étaient en plein écran. Jetez un œil à notre vidéo originale du lancement.

Certes, notre vidéo et tout le monde se concentrent davantage sur le Mac Pro réel et le Pro Display XDR. Il n’est donc peut-être pas surprenant que le ruban et les périphériques noirs aient été considérés comme des nouvelles en octobre, et la réaction n’était pas sans précédent non plus.

Personne ne va sûrement acheter un Mac Pro uniquement pour la couleur du clavier. Mais sur la base de ce qui s’est passé auparavant avec les périphériques Space Gray iMac Pro, certains propriétaires de Mac Pro semblaient susceptibles de les vendre sur eBay. Si vous êtes tenté d’acheter ou de vendre, notez que finalement Apple a sorti les appareils Space Gray par eux-mêmes.

Des nouvelles beaucoup plus concrètes sur le Mac Pro sont venues d’une mise à jour de Final Draft Pro X, puis de la FCC également. Vers la fin du mois, la Federal Communications Commission des États-Unis a approuvé le Mac Pro, ce qui signifie généralement que la sortie est imminente.

Le matériel que nous avons obtenu

Il y avait des rumeurs similaires, quoique moins fondées, qu’Apple allait très prochainement publier sa troisième version des AirPod. Non seulement cela était vrai, mais les mots “très bientôt” étaient également exacts. Après une brève période de mise à disposition uniquement en ligne, le nouvel AirPods Pro a été mis en vente dans les Apple Stores du monde entier.

Les AirPods Pro en vente à Shanghai

Tim Cook soutient que les AirPods Pro, avec leur prix plus élevé, mais aussi un ajustement des oreilles amélioré et une nouvelle suppression du bruit, ne remplaçaient pas les AirPod habituels. Il dit qu’ils sont une pièce complémentaire, un complément.

Étant donné qu’avoir à la fois des AirPods et des AirPods Pro signifierait que vous dépensez environ 450 $ pour des appareils dont nous savons maintenant qu’ils seront épuisés dans quelques années, nous étions moins enclins à accepter.

Ensuite, nous avons utilisé les AirPods Pro, et maintenant nous ne pouvons pas imaginer revenir aux précédents. L’annulation du bruit est étonnamment bonne, et la façon dont elle est livrée avec plusieurs embouts pour s’adapter à des oreilles de tailles différentes est formidable. Si fondamentalement irréparable.

Problèmes logiciels

Sans surprise, vous devez mettre à jour votre iPhone vers la dernière variante d’iOS 13 pour utiliser les nouveaux AirPods Pro. (Ce mois-ci, vous avez également dû absolument mettre à jour votre ancien iPhone 5 vers iOS 10.3.4 car un changement de temps dans le fonctionnement du GPS couperait votre utilisation de tout, d’iCloud à Mail.)

Si cette mise à jour liée au GPS n’était pas la faute d’Apple, d’autres choses l’étaient. Le plus notable a été la façon dont le nouveau iOS 13.2 sortait en fait certains HomePod. Certaines personnes allaient bien – tant qu’elles ne l’avaient pas réinitialisé ou supprimé de l’application Home – mais d’autres devaient attendre qu’Apple émette un correctif.

Vous oubliez que HomePod est géré par iOS. À moins qu’une mise à jour iOS 13 ne vous vienne.

Cela s’est produit assez rapidement. Mais vous n’avez pas été aussi chanceux si vous étiez un musicien qui attendait de mettre à jour votre Mac vers macOS Catalina. Alors que Catalina est sorti ce mois-ci, Apple a bientôt dit aux DJ de s’en tenir au Mojave de l’année dernière.

Ce n’était pas précisément à cause d’un bug, plus qu’une fonctionnalité avait été laissée de côté pour s’éloigner d’iTunes vers des applications distinctes pour la musique, les podcasts et la télévision. La façon dont vous pouvez exporter une liste de lecture à l’aide de XML a été modifiée et a affecté les développeurs tiers.

Ensuite, AppleInsider a appris que Catalina ne jouait pas très bien non plus avec certaines configurations eGPU. Vous deviez avoir une combinaison assez spécifique de matériel, généralement un Mac mini avec des eGPU basés sur Radeon 570 ou 580, mais si vous le faisiez, vous pourriez trouver que votre machine ne démarrerait même pas.

Catalina s’avérait être un autre cas d’attentes et de déceptions. Tout comme la façon dont iOS 13 avait été inhabituellement problématique, Catalina a suivi une situation similaire avec des fonctionnalités promises retardées. Le partage de dossiers iCloud tant attendu et bien nécessaire a été transféré du lancement en octobre au printemps 2020.

Logiciel que nous avons presque obtenu

Tout au long du mois, Adobe a eu beaucoup de presse pour son Photoshop pour iPad, mais c’était loin d’être bon. Et même si Adobe vient de l’annoncer à nouveau en octobre, après son annonce initiale en octobre 2018, il n’est toujours pas sorti.

Mais suffisamment de personnes utilisaient la version bêta pour signifier qu’il y avait un consensus sur le fait que Photoshop pour iPad n’était pas génial. Après l’avoir plutôt transformé en Photoshop complet comme connu et aimé sur le Mac et une autre plate-forme, Adobe a maintenant commencé à dire que nous avions tort de nous attendre à ce que ce soit le Photoshop complet.

Photoshop pour iPad

«Le lancement de toutes les fonctionnalités accumulées sur l’iPad depuis plus de 25 ans le premier jour ne servirait pas au mieux nos clients et leurs besoins», a déclaré Scott Belsky, directeur des produits d’Adobe Creative Cloud.

En d’autres termes, c’est un travail inimaginablement géant d’amener Photoshop sur une nouvelle plate-forme, et Adobe allait devoir se frayer un chemin jusqu’à ce qu’ils avaient promis.

Chine et logiciels

Jusqu’à présent, chaque mois en 2019 avait vu des problèmes liés à la Chine, allant de la fabrication à la politique, mais pas en octobre. Ce mois-ci a vu beaucoup de nouvelles sur la Chine, mais tout était centré sur une seule application.

“HKmap Live” était une application qui montrait ostensiblement à Hong Kong où se trouvaient la police et les manifestants, afin qu’ils puissent éviter les zones si nécessaire. Après l’avoir autorisée sur l’App Store, Apple l’a ensuite supprimée, affirmant que “l’application permettait aux utilisateurs d’échapper à l’application des lois”.

Il n’était pas clair, cependant, s’il s’agissait d’Apple agissant de son propre chef ou répondant aux pressions des autorités chinoises.

Quelle que soit la cause, l’application a rebondi – avant qu’Apple ne la supprime à nouveau. Cette fois, la suppression apparemment permanente a suivi le bruit de la Chine, avec un législateur de Hong Kong demandant à Tim Cook de mettre “les valeurs sur les bénéfices, pls!”

Capture d’écran de HKmap Live

Plus tard, les médias d’État chinois sont allés jusqu’à appeler Apple “imprudent et téméraire” pour avoir autorisé l’application. Mais le même jour, il a déclaré qu’une note d’Apple avait été divulguée montrant que Cook soutenait le choix de supprimer l’application. Il ne semblait donc pas qu’il reviendrait de sitôt.

Prestations de service

Sans événement matériel et même pas logiciel ou services, lorsque nous ne suivions pas l’histoire “HKmap Live” on / off, nous sautions dans nos AirPods Pro et nous demandions quoi utiliser nos cartes Apple pour acheter. En outre, ce mois-ci, nous avons dû nous demander ce que nous avions déjà utilisé nos cartes Apple pour acheter, car il y avait un problème avec les déclarations.

Apple a rapidement corrigé cela et, séparément, Apple Card s’est révélée être le “lancement de carte de crédit le plus réussi de tous les temps”, selon Goldman Sachs.

Cela n’a pas empêché Apple d’ajouter un nouvel incitatif. La société a annoncé une prochaine fonctionnalité qui vous permettrait d’acheter un iPhone avec un plan de versement sans intérêt.

Peut-être à cause de tout ce succès de la carte Apple et de la qualité de l’iPhone 11, en particulier, Apple a atteint ce mois-ci son prix de l’action.

L’argent entraîne des problèmes juridiques. Octobre 2019 a eu sa part régulière de poursuites contre Apple, et Apple a officiellement soutenu DACA. Mais il y avait un cas étrange. C’est le mois où un Russe a poursuivi Apple pour «l’avoir rendu gay».

