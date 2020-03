Ring suspend les pratiques de partage de données et promet plus de contrôles de confidentialité

Après avoir été critiqué, Amazon’s Ring marque une pause dans sa pratique de partage de données avec des tiers dans le but d’augmenter la quantité de contrôle que les utilisateurs ont sur leur vie privée.

Ring semble faire un effort pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur la confidentialité de leurs données.

En janvier, des chercheurs de l’Electronic Frontier Foundation ont découvert que l’application Android de Ring espionnait les utilisateurs et envoyait ces données à des sociétés d’analyse et de marketing comme Facebook, Google et MixPanel.

Après ce rapport, Ring a promis de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données grâce à un nouveau tableau de bord de confidentialité et d’autres efforts de transparence. Cette semaine, dans une déclaration à Engadget, Ring a annoncé qu’il avait cessé de partager des données avec des sociétés tierces.

“Nous avons temporairement suspendu l’utilisation de la plupart des services d’analyse tiers dans les applications et le site Web Ring pendant que nous travaillons à fournir aux utilisateurs plus de capacités de désactivation dans Control Center”, a déclaré le porte-parole.

À partir de cette semaine, les utilisateurs de Ring pourront également se retirer explicitement du partage des données qui seraient utilisées pour diffuser des annonces personnalisées. À la suite du rapport du FEP, Ring a également ajouté la possibilité de se retirer des demandes vidéo de la police.

Et plus tard au printemps, la société sonnette d’Amazon a déclaré qu’elle “offrira aux clients des options supplémentaires pour limiter le partage d’informations avec des fournisseurs de services tiers”.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé si l’application Ring pour iOS contient autant de trackers tiers, les défenseurs de la confidentialité et de la sécurité ont toujours des préoccupations concernant de nombreuses facettes de la plate-forme.

Dans le passé, les employés de Ring ont abusé de l’accès «hautement privilégié» aux flux clients et l’entreprise elle-même aurait des liens étroits avec les forces de l’ordre. En décembre 2019, Motherboard a constaté qu’il y avait de sérieuses préoccupations concernant les pratiques de cybersécurité de Ring.