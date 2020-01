Rosenblatt jette l’éponge sur la couverture AAPL

L’analyste le plus baissier couvrant Apple a quitté les titres de Rosenblatt et, par conséquent, la société ne couvre plus l’entreprise.

Jun Zhang apparaît sur CNBC en septembre 2019 pour parler d’Apple en retard dans la 5G

Dans une note vue par AppleInsider, Rosenblatt a mis fin à la couverture d’Apple parce que Jun Zhang n’est plus avec la firme. Les prévisions de Zhang pour le cours des actions d’Apple ont traîné la réalité – parfois de plus de 100 $ – pendant environ quatre ans.

En avril 2016, Zhang a déclaré que si l’iPhone 7 n’avait pas de «mise à niveau du panneau», il n’y aurait pas d’autre mise à niveau des fonctionnalités possible pour stimuler la demande. Mais, la note a reconnu que “les mises à niveau de la caméra, les mises à niveau des haut-parleurs, une mise à niveau du bouton d’accueil et certaines mises à niveau logicielles” étaient probables pour l’appareil.

Dès mai 2017, Zhang a prédit que ce qui était finalement devenu l’iPhone X souffrait de problèmes d’approvisionnement en Touch ID – une fonctionnalité qui n’est pas sur l’iPhone X – et ne serait pas expédié avant le premier trimestre de 2018.

Plus tard, en 2017 et 2018, Zhang n’a pas du tout apprécié l’activité croissante des services d’Apple et ne l’a pas considérée comme un ajout important aux revenus de l’entreprise.

Après la sortie de la gamme iPhone 11 en septembre 2019, Zhang n’a toujours pas vu l’effet tampon sur les bénéfices que les services Apple fournissent pour compenser l’impact d’un lancement décalé de l’iPhone. À l’époque, il était uniquement préoccupé par la durabilité des ventes d’iPhone et la comparaison difficile du moment du lancement par rapport à l’année précédente.

En outre, il a déclaré que “nous ne pensons pas que les expéditions d’AirPod augmenteront de manière significative”. En réalité, Apple a constaté des déséquilibres importants dans la demande de disponibilité des AirPods Pro depuis son lancement, et le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que cela se poursuivrait dans un avenir prévisible.

Plus tard, en octobre 2019, Zhang a affirmé que les prévisions d’Apple de 87,5 milliards de dollars suggéraient seulement une “légère croissance des revenus de l’iPhone”.

“Avec le lancement plus tôt de nouveaux modèles d’iPhone et la prochaine production de l’iPhone SE2, nous ne pensons pas léger [year-over-year] la croissance des revenus de l’iPhone apportera beaucoup d’enthousiasme “, a déclaré Zhang à l’époque.

La dernière note d’Apple de Zhang le 24 janvier a augmenté le prix cible d’Apple à 250 $. À l’époque, l’action Apple se négociait à 320 $ par action.

Apple n’est pas la seule entreprise que l’entreprise ne couvre plus, avec Qualcomm, Synaptics et Viavi Solutions également sur le bloc de coupe. Pour le moment, la raison pour laquelle Zhang a quitté Rosenblatt n’est pas claire.