Rosenblatt Securities augmente son objectif de cours AAPL, mais pas à cause de l’iPhone

Quatre jours seulement avant le rapport crucial d’Apple sur les résultats du trimestre des fêtes, Rosenblatt Securities a considérablement augmenté son prix cible pour les actions d’Apple, à 250 $.

AirPods pro et iPhone 11 Pro Max

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, Jun Zhang voit des points positifs pour Apple dans les AirPods, avec des ventes bien plus importantes que prévu. Cependant, il s’inquiète des prix de vente moyens de l’iPhone 11 sur l’iPhone et de l’impact final de l’iPhone SE 2.

Zhang estime que les ventes d’iPhone 11 sont fortes, mais les ventes de modèles haut de gamme sont faibles. Il estime que les attentes des autres pour le cycle de mise à niveau 5G sont exagérées, en raison d’une prime de 200 $ mise sur la connectivité réseau plus rapide.

De plus, Zhang prévoit que l’iPhone qui prend en charge les fréquences mmWave plus rapides ne sera pas expédié avant décembre ou le début du trimestre de mars 2021 en raison de problèmes de conception d’antenne. Bien qu’une date de livraison plus tard que septembre pour un iPhone mmWave ait été prédite auparavant, c’est la première fois qu’il y a eu une discussion de quelque source que ce soit sur une conception d’antenne difficile retardant le processus.

“Nous pensons que le marché est devenu trop enthousiaste à propos du prochain cycle 5G”, a écrit Zhang. “Nous nous attendons à ce que le cycle soit similaire à un cycle de mise à niveau normal de smartphone (ou même plus lent qu’un cycle de mise à niveau régulier) en raison des consommateurs qui attendent que les réseaux 5G s’améliorent et que les prix des téléphones 5G baissent.”

En ce qui concerne le potentiel “iPhone SE 2”, Zhang estime que le lancement du nouveau modèle cannibalisera les ventes de l’iPhone 7 et de l’iPhone 8.

Zhang avait auparavant fixé un bénéfice de 12,5 à un bénéfice multiple sur un bénéfice par action de 12 $ – pour un objectif de prix de 150 $ AAPL. Le multiple a été porté à 17x avec un bénéfice par action de 14,50 $, ce qui a conduit à l’objectif de prix sous-marin de 250 $. Zhang poursuit ses conseils de “vente”. “

Avant le début des négociations vendredi matin, l’action Apple valait 320,10 $ par action.

La position de Zhang sur Apple est nettement inférieure à celle des autres analystes. Le 14 janvier, Wedbush a fixé un objectif de prix de 350 $, mais estime que 400 $ sont possibles si tout va dans le sens d’Apple en 2020, ce qui pourrait conduire à une valorisation de 2 billions de dollars d’ici la fin de 2021. Le supercycle attendu pour les iPhones 5G, ainsi que le fort potentiel pour les services d’Apple, contribuera à générer des revenus selon l’entreprise.

La note de Canaccord du 15 janvier prévoit également de fortes ventes d’iPhone 12 en plus de la forte demande pour l’iPhone 11. Canaccord prévoit une dynamique soutenue des revenus des services au cours de la prochaine année, poussant le multiple de 16x à 20x et l’objectif de prix de 275 $ à 355 $.