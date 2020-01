Rumeurs d’un Mac à écran tactile, le FBI veut à l’intérieur de l’iPhone de tout le monde sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Lester Victor Marks

Vendredi 17 janvier 2020, 05 h 57 HE (08 h 57 HE)

Victor et William discutent de la position du FBI sur Apple et le chiffrement, la réponse d’Apple, la dernière version d’Apple TV +, ainsi que la résurgence d’une rumeur sur un Mac à écran tactile – cette fois-ci, à la demande d’Apple lui-même.

Un MacBook Air montrant un détail du nouveau brevet décrivant un Mac à écran tactile

Victor Marks, rédacteur en chef d’AppleInsider, et l’écrivain William Gallagher discutent:

Apple laisse entendre qu’il n’exclut pas les MacBook à écran tactile dans un récent dépôt de brevet

Le président Trump dit à Apple de “ monter dans l’assiette ” et de déverrouiller les iPhones du tireur de Pensacola. Apple dit: “Non”

Le FBI aurait accédé à un iPhone 11 Pro Max verrouillé avec l’outil tiers GrayKey.

Le FBI a donc les outils dont il a besoin pour pénétrer dans les iPhones, mais il continue d’appuyer sur Apple pour les portes dérobées.

Un outil Cellebrite a été utilisé pour extraire les données de l’iPhone de Lev Parnas pour le procès de destitution.

Beastie Boys Story, “ Central Park ” et “ Home ”, exclusifs à Apple TV +, feront leurs débuts au SXSW en mars

‘Beastie Boys Story’ de Spike Jonze arrive sur Apple TV + en avril

Apple et M. Night Shyamalan poursuivis en justice, accusés d’avoir plagié un «serviteur»

Nous aimons les courriels des lecteurs – envoyez-nous vos commentaires et préoccupations!

L’émission est disponible sur iTunes et vos applications de podcast préférées en recherchant «AppleInsider». Cliquez ici pour écouter, vous abonner et n’oubliez pas d’évaluer notre émission.

Écoutez le flux SoundCloud intégré ci-dessous:

Afficher les notes:

Suivez nos hôtes sur Twitter: @vmarks et @wgallagher

Les retours et commentaires sont toujours appréciés. Veuillez contacter le podcast AppleInsider à l’adresse [email protected] et suivez-nous sur Twitter @appleinsider, ainsi que Facebook et Instagram.

Les personnes intéressées à parrainer le spectacle peuvent nous contacter à [email protected].