Safari refuse les certificats HTTPS avec une validité de plus de treize mois

Apple impose une durée maximale de 398 jours sur la durée de validité des certificats, dans l’espoir de renforcer la navigation plus sûre et plus sécurisée.

Apple a annoncé qu’à partir du 1er septembre, Safari rejettera tout site Web hébergeant un certificat HTTPS avec plus de 398 jours de validité. Les certificats émis avant le 1er septembre ne seront pas sujets à changement jusqu’à la date de leur prochain renouvellement de certificat.

Les certificats HTTPS sont conçus pour garantir que votre connexion à un site Web est sûre et sécurisée. Si vous visitez un site avec un certificat rejeté, vous verrez un avertissement de confidentialité.

Pour l’utilisateur moyen, ce changement garantit que vous n’interagissez qu’avec des sites disposant des dernières normes de cryptage et de sécurité. Le respect des normes de sécurité est extrêmement important pour les sites Web qui gèrent les informations financières et de santé de leurs utilisateurs.

L’annonce a eu lieu lors du 49e CA / Browser Forum, un consortium volontaire d’autorités de certification, selon The Next Web.

Les autorités de certification délivraient régulièrement des certificats valables jusqu’à cinq ans, mais l’avaient réduit à un peu plus de deux ans en 2017.