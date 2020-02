Samsung échoue au test «Find My Mobile» et envoie une notification «1» aux utilisateurs dans le monde

Un grand nombre de propriétaires de smartphones Samsung dans le monde ont découvert un mystérieux message sur leurs appareils du jour au lendemain, une notification que la société admet faire partie d’un test interne qui a mal tourné.

Le Samsung Galaxy Z Flip, un nouveau modèle récemment lancé par la société avec un écran flexible.

Jeudi matin, un contingent d’utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy a découvert qu’une notification avait été envoyée à leurs appareils par Samsung. La notification push, dans le cadre du système Find My Mobile de la société, affiche le court message du numéro “1” sur les écrans des smartphones.

On ne sait pas combien d’utilisateurs ont été affectés par le mystérieux message, mais les indications montrent qu’il a été envoyé au plus grand nombre possible d’utilisateurs via le service de relocalisation des appareils Samsung. Ce que l’on sait, c’est qu’il ne se limite pas à un seul pays, les utilisateurs du monde entier conseillant sur les réseaux sociaux l’apparition du message sur leurs appareils.

En plus de fournir un seul caractère comme message entier, appuyer sur la notification n’a rien fait, alors que généralement l’action amènerait les utilisateurs à l’application appropriée. Dans certains cas, les utilisateurs ont affirmé que l’application Find My Mobile utilisait une quantité considérable de batterie, mais là encore sans indication de la raison pour laquelle cela s’est produit.

Samsung a déclaré à Yonhap News que le message avait été envoyé dans le cadre d’un “test interne”, le message n’a “aucun effet sur le smartphone du client” et qu’il est “désolé pour le désagrément”.

Un avis similaire a été fait sur les forums de support de Samsung via un «ambassadeur des soins» pour la société avant la publication du communiqué, l’affiche estimant qu’il s’agissait d’un test pour prouver que «les services fonctionnent».