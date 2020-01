Samsung nomme Taemoon Roh comme nouveau chef du smartphone

La division des smartphones de Samsung a un nouveau responsable, le géant sud-coréen de l’électronique nommant Taemoon Roh comme responsable de ses tentatives de prendre l’iPhone d’Apple avec sa gamme d’appareils Galaxy.

Annoncé lundi, Roh prend le contrôle du bras du smartphone dans le cadre d’un remaniement à l’échelle de l’entreprise. Le plus jeune président de la branche mobile de Samsung à l’âge de 51 ans, Roh succède au co-PDG DJ Koh pour la division smartphone, mais Koh restera en charge de l’informatique et des communications mobiles en général.

Roh était auparavant le commandant en second de l’unité, rapporte Bloomberg, et travaille avec Samsung depuis plus de deux décennies. Il est reconnu pour avoir rendu les lignes de smartphones et tablettes Galaxy populaires dans le monde entier, entre autres éléments.

En interne, Roh est considéré comme un fan de l’ingénierie, avec un œil attentif sur la construction des fonctionnalités de téléphonie mobile. Il est également connu comme l’homme qui a poussé Samsung à réduire ses coûts et à se concentrer sur les smartphones bas et milieu de gamme, ce qui l’a aidé à dominer certains domaines du marché des smartphones.

En plus de gérer la conception des futurs modèles de smartphones, ainsi que le lancement prochain du “Galaxy 20” en février, Roh se voit confier la responsabilité de repousser les autres fournisseurs d’appareils à bas prix, tels que Huawei. Roh doit également passer du temps à rectifier la réputation de Samsung en matière de qualité de fabrication, ce qui a entraîné des problèmes pour les problèmes de batterie du Note 7 2016 et le lancement raté du Galaxy Fold.

La promotion de Roh, au milieu d’autres changements, fait suite à une série d’affaires judiciaires de grande envergure impliquant des membres de la direction du chaebol, le remaniement se produisant relativement longtemps après les principaux événements. En 2017, les procureurs sud-coréens ont inculpé Jay Y. Lee, le chef par intérim du groupe Samsung pour corruption et détournement de fonds, aux côtés d’autres dirigeants, dans un scandale impliquant le président coréen Park Geun-hye.

. rapporte que la Cour suprême a décidé en août d’annuler une décision d’appel qui a condamné Lee à une peine de prison avec sursis. La décision ouvre la porte à un retour en prison et à une peine plus sévère.

Lee Kun-hee, président du groupe, a ensuite été soupçonné d’évasion fiscale, évitant prétendument de payer environ 8,2 milliards de won (7 millions de dollars) d’impôts en dissimulant des fonds dans des comptes bancaires ouverts sous le nom d’autres dirigeants de l’entreprise.