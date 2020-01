Samsung passe du Galaxy S10 à “ S20 ” pour une actualisation à venir

Le prochain modèle de la gamme de produits Samsung Galaxy S comportera une matrice de quatre caméras, mais ne portera apparemment pas le nom “S11”, car les images divulguées du smartphone montrent que Samsung saute un certain nombre de générations en optant pour le nom “Galaxy S20. ”

Le teaser Galaxy Unpacked de Samsung.

Samsung devrait lancer son premier appareil phare en 2020 le 11 février, avec le dévoilement d’un rival de l’iPhone d’Apple dans le cadre de sa gamme Galaxy S. À seulement un mois de l’événement de lancement, des photographies de ce que l’on pense être le nouveau modèle ont déjà fuité, ce qui semble gâcher la plupart des annonces de fonctionnalités principales.

Les photographies publiées par XDA-Developers incluent un modèle en cours de démarrage, révélant que le nom est le “Samsung Galaxy S20 + 5G”. Alors que l’introduction de la 5G est attendue, le plus indiquant qu’il s’agit d’un modèle de plus grande taille d’au moins deux, l’élément le plus important est sans doute son nom.

Samsung Galaxy S20 + 5G (via les développeurs XDA)

Les modèles phares de Samsung Galaxy S ont généralement suivi le même système de numérotation, augmentant d’un pour chaque année. Comme la version 2019 était la gamme Galaxy S10, on peut en déduire que les nouveaux modèles utiliseront le nom “S11”, mais les images indiquent que Samsung passe à “S20” à la place.

Il est probable que Samsung ait opté pour le numéro pour marquer le début de la nouvelle décennie et correspondre à l’année, tout en se distanciant de la gamme iPhone 11 d’Apple.

D’autres images montrent le modèle comme ayant une grande bosse de caméra à l’arrière avec six ouvertures. Avec un flash et un éventuel microphone, il semble y avoir quatre objectifs d’appareil photo, couvrant peut-être les gammes d’ultra-large, large, téléobjectif et macro.

Samsung peut également réutiliser l’idée de quatre caméras du Galaxy S10 5G, qui comprenait une caméra de cartographie en profondeur 3D aux côtés de trois versions régulières.

Sur le devant, Samsung a opté pour un affichage plein écran, avec un appareil photo “perforé” en haut et un menton fin à la base. D’un côté se trouve une bascule de volume et un bouton d’alimentation, mais aucun signe du bouton Bixby utilisé dans la génération précédente.

Selon les rumeurs actuelles, Samsung se prépare à lancer au moins trois modèles lors de l’événement, couvrant les tailles 6,4, 6,7 et 6,9 pouces. Une grande batterie de 5000 mAh est présentée, ainsi qu’une connectivité 5G à tous les niveaux, une éventuelle caméra arrière de 108 mégapixels, un zoom optique 5x et des taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il est également possible qu’un autre smartphone pliable fasse son apparition, comme une deuxième tentative sur le concept Galaxy Fold à partir de 2019.