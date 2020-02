Samsung vient de lancer le Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra

Samsung vient de lancer les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, la dernière génération de sa gamme de smartphones phare et principal rival de l’iPhone d’Apple, avec Samsung, y compris les options de support 5G et la possibilité de prendre des photos de 108 mégapixels.

Samsung S20, S20 + et S20 Ultra

Tout comme précédemment, Samsung fait un bond considérable dans son système de numérotation pour la gamme Galaxy, passant du S10 pour les lancements de l’année dernière au S20 lors de l’événement Unpacked de mardi. Tout comme l’année dernière, et pour suivre la stratégie d’Apple de publier trois principaux modèles d’iPhone, Samsung a également choisi d’en introduire trois, sous les noms de Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra.

La gamme utilise tous l’écran Infinity-I Dynamic AMOLED de Samsung, fonctionnant à 120 Hz et à une résolution WQHD + de 3,20 par 1 440 pixels. L’écran du S20 mesure 6,2 pouces, ce qui lui donne une densité de pixels de 563 pixels par pouce, tandis que le S20 Plus de 6,7 pouces est un écran de 525 ppp, et l’écran de 6,9 ​​pouces du S20 Ultra a une densité de 511 ppp.

Les Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra profitent à la fois des réseaux sous-6 GHz et de mmWave. Le Galaxy S20 prend en charge les sous-6GHz seulement. Les versions seront également fournies sous forme LTE uniquement sur certains marchés.

Bien qu’il soit le plus petit physiquement des modèles avec 152 mm par 68 mm, le Galaxy S20 n’est pas le plus fin, avec une épaisseur de 7,9 mm. Le plus fin est le S20 Plus de 162 mm par 74 mm, qui a une profondeur de 7,8 mm. Le S20 Ultra mesure 167 mm par 76 mm par 8,8 mm, ce qui en fait le plus grand modèle physique.

Tous les modèles sont basés sur l’Exynos 990 de Samsung, un chipset de 7 nanomètres, avec un processeur octa-core, avec des versions comprenant des vitesses d’horloge maximales pour les cœurs à 2,8 GHz et 2,7 GHz. Naturellement, il fonctionnera sur Android 10.

Selon le modèle, il sera pris en charge par 8 Go, 12 Go ou 16 Go de mémoire. Les capacités de stockage vont de 128Go à 512Go, avec toute offre d’extension microSD jusqu’à 1 téraoctet.

Une grande caractéristique de la classe de 2020 est les mises à niveau de la caméra, effectuées à l’avant et à l’arrière des modèles. Le S20 et le S20 Plus comprennent un appareil photo grand-angle principal de 12 mégapixels ainsi qu’une version ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels, avec zoom optique 3x et zoom numérique 30x. Le Plus gagne également une caméra Time of Flight à l’arrière.

Le S20 Ultra est équipé du même capteur ultra-large de 12 mégapixels, ainsi que de l’appareil photo ToF, mais bien que le téléobjectif soit plus petit en termes de résolution à 48 mégapixels, l’appareil photo principal principal dispose d’un capteur de 108 mégapixels. Le zoom optique est augmenté à 10x tandis que le zoom numérique augmente jusqu’à un grossissement de 100 fois.

À l’avant, les S20 et S20 Plus utilisent des appareils photo de 10 mégapixels, l’Ultra obtenant à nouveau le plus grand capteur de 40 mégapixels. Pour la vidéo, toutes les caméras arrière peuvent filmer à une résolution de 8K à 30 images par seconde, et l’avant est capable de capturer 4K jusqu’à 60 images par seconde.

La durée de vie de la batterie commence à partir de 4000 mAh sur le S20, passant à 4500 mAh sur le Plus et 5000 mAh sur l’Ultra. La prise en charge de Fast Wireless Charging 2.0 et Wireless PowerSare sont également inclus, ce dernier permettant aux modèles de fournir une alimentation sans fil à un autre appareil compatible Qi. Une charge rapide sur un câble est également possible à l’aide du chargeur 25 W fourni, l’Ultra prenant également en charge la recharge à 45 W.

Outre la LTE et la 5G, la connectivité comprend le Wi-Fi double bande à des vitesses pouvant atteindre 1,2 Gbit / s, Bluetooth 5.0, NFC et la prise en charge GPS. La sécurité biométrique comprend la reconnaissance faciale et un capteur d’empreintes digitales.

Les appareils commencent à être livrés aux consommateurs à partir du 6 mars. Le Galaxy S20 commence à 999 $. Le S20 + vend au détail pour 1199 $ et plus. Le S20 Ultra commence à 1399 $.