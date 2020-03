Sans surprise, un iPad Pro 2020 se pliera si vous essayez de le casser

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu cela: un YouTuber a pris un iPad Pro 2020 flambant neuf et l’a détruit à mains nues. Il n’était pas complètement fou d’un blocage de coronavirus ou d’une sorte de protestation commerciale, il est juste un vandale avec un grand compte bancaire et une mission.

Du bon côté, c’est très impressionnant combien de temps l’iPad Pro continue de fonctionner pendant tout cela

YouTuber “EverythingApplePro” a pour mission d’attirer l’attention et nous aidons plutôt ici, mais un peu moins de vouloir faire passer le mot sur quelque chose de bien, quelque chose d’utile ou simplement quelque chose d’intéressant. Nous pouvons vous montrer cette vidéo YouTube et, ensemble, toujours contrecarrer la mission, car ce que cette personne veut, c’est transformer cette attention en ventes.

“EverythingApplePro” vend des étuis pour l’iPad Pro 2020, et vous voyez entièrement d’où vient la motivation pour plier un nouveau.

C’est comme la façon dont les vendeurs d’assurance-vie auraient été formés pour utiliser le mot «mutilé» autant que possible. Apparemment, la plupart d’entre nous ne croient pas que nous mourrons un jour, mais nous sommes tous ébranlés par l’idée que nous pourrions être sérieusement mutilés dans un accident.

Dans ce cas, l’intégralité de la vidéo YouTube de 10 minutes existe pour dire une chose. Le nouvel iPad Pro peut se plier, vous devez, vous devez donc acheter cet étui YouTuber pour éviter qu’il ne se produise.

En l’état, nous regardons une vidéo avec ce gars qui prétend être choqué qu’Apple n’ait pas changé les lois de la physique. Nous regardons cette vidéo où il halète que l’aluminium n’est en quelque sorte pas plus studieux qu’en 2018 lorsque d’autres personnes ont également choisi de plier leur iPad Pro.

Le gars de EverythingApplePro met le dos à ce travail, bouclant vraiment l’iPad Pro avec toute la force qu’il peut rassembler, puis dit que c’est ce qui pourrait arriver dans une utilisation quotidienne. Il est tout à fait correct, tant que votre utilisation quotidienne vous oblige à serrer délibérément l’appareil et à écraser mille dollars d’iPad Pro dans le processus.

Les lecteurs d’AppleInsider sauront bien sûr que si vous appliquez une pression sur un mince morceau de métal, il va se plier. Seulement, quelqu’un qui fabrique des étuis iPad Pro doit aussi le savoir. Vous ne pouvez pas être dans la conception et la fabrication de produits sans savoir quelque chose sur les matériaux, vous ne pouvez tout simplement pas.

Il doit donc le savoir, et pourtant il fait semblant de ne pas le faire dans l’équivalent verbal d’un visage maladroit que les téléspectateurs YouTube semblent exiger de cliquer sur une vidéo. Il fait semblant d’étouffer la facilité avec laquelle les plis métalliques minces et les bris de verre minces si vous le pliez, il prétend que c’est un mauvais choix d’Apple plutôt que simplement de la physique.

Il est condescendant de nous traiter comme si stupides que nous croirons ces halètements incrédules, ou que nous pourrions jamais être choqués par la façon dont un appareil peut être brisé si seulement vous essayez de le briser.

Et il est répréhensible de casser un iPad Pro juste pour être condescendant. Vous pouvez affirmer qu’Apple fabrique l’iPad Pro par millions, et vous pouvez affirmer que les concepteurs ou ingénieurs d’Apple étaient bien payés pour leur travail. Mais c’est toujours le travail de quelqu’un, et détruire un iPad Pro est du vandalisme.

La décision de EverythingApplePro de fréquenter ses téléspectateurs n’est pas vraiment attachante. Sa décision de détruire mille dollars d’ingénierie de précision afin de vendre une valise bon marché ne va pas non plus nous transformer en clients.

Il est vrai que vous pouvez plier votre iPad Pro. Mais si vous vous souvenez juste de traiter votre mince feuille de verre et de métal comme si cela vous coûtait 300 $ et plus pour l’iPad bas de gamme, et bien plus de 1000 $ pour le haut de gamme, tout ira bien.