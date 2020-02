Santander et L3Harris Technologies, un sous-traitant d’Intel, participent à la bataille entre Apple et Corellium

Un nouveau développement dans la bataille juridique entre Apple et Corellium a attiré deux sociétés privées de grande valeur – L3Harris Technologies et Santander Bank – dans la lutte pour l’utilisation du logiciel de virtualisation iPhone en question.

Le logiciel Corellium virtualise iOS et permet aux chercheurs de rechercher des vulnérabilités

Apple a assigné les entreprises à remettre toutes les communications entre leurs entreprises et Corellium, comment elles ont utilisé la technologie de virtualisation de l’iPhone, et tous les contrats et informations sur Chris Wade, cofondateur de Corellium. Apple pense que ces données aideront Apple à affirmer que le logiciel de Corellium est utilisé en violation du DMCA en créant un clone exact d’iOS pour les services de jailbreak et de violation de la sécurité.

L’assignation de L3Harris vise sa filiale Azimuth Security, connue pour rechercher des vulnérabilités dans les logiciels iPhone dans son rôle d’entrepreneur de défense. L’acquisition d’informations sur les vulnérabilités connues de l’iPhone pourrait non seulement aider Apple dans le procès, mais aussi les aider à fermer des vulnérabilités jusque-là inconnues.

Forbes prétend avoir connaissance de dossiers judiciaires qui ne sont pas encore accessibles au public. La publication affirme qu’Apple a ciblé la Santander Bank après avoir utilisé le logiciel lors d’un essai. La nature de l’essai ou ce dont une banque aurait besoin avec un logiciel de virtualisation iOS est cependant inconnue.

La Santander Bank a déclaré publiquement qu’elle n’était pas actuellement cliente de Corellium. Un Tweet du chef de la recherche bancaire, Dan Cuthbert, a suggéré qu’ils étaient au moins en possession de celui-ci.

Je vais juste dire ceci, @CorelliumHQ vous êtes évidemment tous issus d’autres planètes car il n’y a AUCUNE FAÇON en enfer que cela ait été fait par les humains.

Alien tech et moi-même accueillons nos nouveaux suzerains. C’est magique et ça va vraiment changer les choses.

– Daniel Cuthbert (@dcuthbert) 14 août 2019

Dans un suivi du tweet, Daniel Cuthbert a continué à remarquer qu’Apple faisait un mauvais pas en poursuivant Corellium. Que le logiciel a fourni des tests simplifiés en supprimant les périphériques physiques encombrants.

Ce choc n’a pas de fin en vue. Dans d’autres dossiers judiciaires, il a été révélé qu’Apple avait tenté d’acheter Corellium en 2018, et l’offre a été refusée. Depuis lors, Corellium et Apple semblent se battre dans et hors de la salle d’audience, l’avocat de Corellium décrivant Apple comme un “tyran”.

L’avocat de Corellium a déclaré que “nous continuerons d’exposer les tactiques de mauvaise foi d’Apple et, en fin de compte, de prévaloir contre cela”.

Apple a également déclaré que Corellium harcelait ses propres employés, citant un incident avec leur vice-président directeur du génie logiciel, Craig Federighi. Forbes note que le vice-président principal a rencontré le cofondateur de Corellium Harris à plusieurs reprises, mais Apple dit que d’autres membres de l’entreprise connaissent mieux leurs relations avec Corellium.

Cette affaire se poursuit, au milieu des appels à Apple pour se soumettre aux demandes du gouvernement d’affaiblir la sécurité et le cryptage. Le point de vue d’Apple est que le logiciel Corellium est une ingénierie illégale d’iOS, et cherche à empêcher sa propagation tout en disant qu’il essaie de protéger non seulement sa propre propriété intellectuelle, mais également le cœur du cryptage iOS.