Scosche BaseLynx est un système de charge modulaire pour tous vos appareils Apple

La station de charge Scosche BaseLynx est une solution modulaire pour résoudre le problème de charge qui semble affecter tout le monde: alimenter de nombreux appareils tout en gardant tout organisé.

Station de charge modulaire BaseLynx

Avec autant d’appareils à recharger et peu d’options fonctionnant pour tout le monde, Scosche cherche à prêter main forte à l’un de ses produits les plus créatifs à ce jour. BaseLnx a été dévoilé pour la première fois au CES et depuis, nous avons pu mettre la main sur un pour l’essayer.

Un concept modulaire

BaseLynx est une perspective intéressante. Au lieu d’avoir des chargeurs séparés pour tout votre équipement ou de choisir un multi-chargeur autonome qui peut ne pas répondre exactement à vos besoins de charge, le Scosche BaseLynx peut être personnalisé pour s’adapter à votre gamme de charge exacte.

Il le fait au moyen de divers modules ou composants. Presque tous les composants fonctionnent seuls et sont livrés avec leurs propres câbles d’alimentation. Cependant, à eux seuls, ils sont assez gros à regarder. Le chargeur Apple Watch, en particulier, est énorme si vous voulez l’utiliser seul.

Si vous l’utilisez avec d’autres modules BaseLynx, il ne semble pas si massif. En effet, chaque côté du module peut être retiré pour leur permettre de se connecter les uns aux autres.

Comme nous avions le chargeur sans fil et le kit de chargeur vert, nous voulions ajouter notre module Apple Watch aux autres. Cela implique de retirer le couvercle gauche du kit et le couvercle droit du module Apple Watch, en les poussant ensemble.

Un ensemble de chevilles à chaque extrémité ainsi que le connecteur d’alimentation maintiennent les différents modules ensemble. Une fois tous connectés, l’ensemble du système se sent très sécurisé et solide.

Supports recouverts de silicone sur le chargeur BaseLynx Vert

Il existe actuellement quatre modules différents disponibles. Il y a le chargeur sans fil Qi, la rondelle de chargement Apple Watch, le chargeur vert et l’EndCap à deux ports. Seul l’EndCap ne peut pas fonctionner seul et doit être connecté au plus grand système.

Deux ports USB-A 12 W et un port PD USB-C 18 W sur le chargeur BaseLynx Vert

Beaucoup de ces modules peuvent répondre à des besoins spécifiques. Le chargeur vertical est peut-être le plus adaptable car il possède trois ouvertures verticales où tout, d’une batterie (mince) à un téléphone ou une tablette peut être placé. Même un MacBook ou MacBook Air pourrait être chargé ici, mais lentement. Le chargeur vertical dispose de trois ports USB à l’arrière, deux USB-A 12 W et un PD-USB 18 C.

Construit le tien

Il existe plusieurs configurations différentes disponibles sous forme de kits divers, mais vous pouvez également choisir de passer hors script pour créer entièrement la vôtre.

Déterminer combien de composants s’emboîtent est une tâche … légèrement confuse. Scosche a essentiellement attribué une valeur ponctuelle à chacun des différents modules en fonction de la puissance qu’ils consomment à leur sortie maximale.

Conception modulaire de BaseLynx

Le module Apple Watch délivre 5 W de puissance et ne compte que comme un seul point. Le chargeur de charge sans fil – qui peut aller jusqu’à 10 W – compte pour deux points. Le Powered EndCap est de trois points avec un total de 30W de sortie et la station de charge Vert est de cinq points avec 42W de puissance.

Chaque BaseLynx peut atteindre 15 points au maximum, ce qui vous donne la possibilité de mélanger et de faire correspondre ce que vous connectez.

Ainsi, en construisant le vôtre, vous pourriez faire trois stations de charge Vert, ou deux stations de charge Vert avec un embout alimenté et un chargeur sans fil, ou peut-être 15 chargeurs Apple Watch. Tant que vous restez sous 15 “points” au total, vous êtes en or. Si vous écrasez, divisez-le simplement en une unité distincte et utilisez son propre câble d’alimentation.

Dans mon bureau, j’ai plusieurs tablettes que j’utilise ainsi que mon iPhone et mon Apple Watch. Ma configuration idéale est le chargeur à fente verticale pour mes iPads, le chargeur sans fil pour mon iPhone, le chargeur Apple Watch (je charge pendant la journée) et le Dual-Port EndCap pour deux sorties USB supplémentaires pour plus d’appareils.

Une chose que j’ai remarquée avec le chargeur Vert, c’est que les câbles USB courts sont essentiels. Si vous ajoutez le câble normal de plus de trois pieds, il devient encombrant et encombré. Nous recommandons les câbles USB courts de Nomad, de type A ou de type C, qui ont plusieurs adaptateurs aux extrémités pour un combo polyvalent.

Devriez-vous acheter le Scosche BaseLynx?

Scosche BaseLynx en blanc

Avec force, oui.

Il s’agit d’une telle solution créative à un problème courant de la maison ou du bureau sur la façon de charger tous les appareils. Je l’ai ramassé pour le studio mais j’en ai rapidement acquis un deuxième pour la cuisine de ma maison où ma famille et mes invités peuvent également se mettre sous tension.

BaseLynx peut devenir un peu gros si vous ajoutez beaucoup de composants, mais je pense que la simplicité vaut le compromis dans la plupart des cas.

Scosche BaseLynx dans une configuration différente

Toutes les sorties sont assez rapides et bien pensées, y compris la rondelle de charge certifiée Apple qui fonctionne à plat ou appuyée.

Si vous avez beaucoup d’appareils à charger – et c’est probablement le cas – cela vaut la peine d’être étudié.

Avantages

Conception créative et modulaire

Plusieurs modules pour s’adapter à la plupart des cas d’utilisation

Sorties rapides et efficaces

Possibilité d’ajouter des modules à l’avenir à mesure que de nouveaux seront disponibles

Peut être équipé d’un grand nombre de modules à la fois

Facile à connecter

Les inconvénients

USB-C insuffisant

Les modules autonomes peuvent être un peu grands (comme le chargeur Aplpe Watch)

Pas de sortie plus élevée pour les Mac, bien que cela le rendrait plus grand

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

Le Scosche BaseLynx est disponible en plusieurs kits de démarrage différents ainsi qu’en modules individuels. Un pack blanc est disponible en exclusivité Apple Store. La version noire est disponible en tant que support de charge sans fil plus combo vert ou chargeur sans fil plus combo chargeur Apple Watch directement à partir de Scosche à partir de 99,99 $ pour le premier et 119 $ pour le second.