Se souvenir de Steve Jobs à propos de son 65e anniversaire

Comment les circonstances de la naissance de Steve Jobs et ses décisions en matière d’éducation, façonneront à la fois sa vie entière et le monde entier grâce à la création d’Apple et du Macintosh.

Steve Jobs

Le co-fondateur d’Apple Steve Jobs est né le 24 février 1955 et élevé par ses parents adoptifs, Paul et Clara Jobs. Bien qu’il rejettera plus tard l’idée que les circonstances de son adoption aient eu une quelconque influence sur lui, il est né directement dans un différend sur un accord, et les signes de ses forces et faiblesses ultérieures étaient là depuis ses premières années.

Retarder l’adoption

Sa mère, Joanne Schieble, avait voulu qu’il soit adopté par un couple formé à l’université, mais cela ne s’est pas produit. Elle et sa mère, Abdulfattah “John” Jandali, avaient quitté leur domicile au Wisconsin spécifiquement pour que Jobs soit né à San Francisco – où une adoption avait été arrangée.

L’arrangement a été conclu par ce que le biographe de Jobs, Walter Isaacson, appelle «un docteur bienveillant», mais il y avait un problème. Jobs était un garçon. L’avocat et sa femme, qui s’étaient arrangés pour l’adopter, ont décidé qu’ils voulaient plutôt une fille, et se sont donc retirés de l’affaire.

Ce médecin a trouvé un autre couple, mais la mère de Jobs aurait résisté pendant des semaines après la naissance, refusant de signer les documents nécessaires. Elle l’a fait ostensiblement parce que Paul et Clara Jobs n’avaient pas fait d’études collégiales, mais il y avait une autre raison.

Schieble et Jandali ne voulaient pas vraiment abandonner leur fils. Sa famille du Wisconsin s’était opposée à l’idée de leur mariage, mais son père était malade. Elle a gardé les documents aussi longtemps que possible dans l’espoir qu’il mourrait et qu’elle pourrait épouser Jandali.

Steve Wozniak (à gauche) et Steve Jobs dans les premiers jours chez Apple

Son père est décédé – et elle a épousé Jandali – mais ce n’est qu’après avoir finalement signé les papiers d’adoption. Schieble a fait une condition de l’adoption que Paul et Clara Jobs ouvriraient un fonds de collège pour le garçon.

Plus tard dans la vie, les amis et collègues de Steve Jobs mettraient une partie de son comportement à la façon dont il avait été adopté, et cela l’avait fait se sentir abandonné.

Andy Hertzfeld, co-développeur du Mac, est l’un de ceux qui ont attribué la cruauté occasionnelle de Jobs à cela. “Cela revient à être abandonné à la naissance”, a-t-il expliqué à Isaacson. “Le vrai problème sous-jacent était le thème de l’abandon dans la vie de Steve.”

L’ex-petite amie Chrisann Brennan donne la même raison pour laquelle Jobs a initialement nié être le père de leur enfant, Lisa Brennan-Jobs. “Celui qui est abandonné est un abandon”, a-t-elle déclaré.

Jobs lui-même l’a nié avec véhémence tout au long de sa vie, qualifiant Paul et Clara Jobs de “mes parents à 1 000%”.

Pressions familiales

Il n’était pas au-dessus de mettre ses parents adoptifs sous pression, bien qu’ils ne soient pas non plus faciles pour eux-mêmes. Pendant qu’ils économisaient pour son fonds de collège, ils ont également déménagé pour le faire entrer dans une meilleure école.

Steve Jobs a grandi dans un ranch d’un étage au 2066 Crist Drive à Los Altos, en Californie, ce qui l’a placé dans le district scolaire de Cupertino. Et était à seulement quatre miles de l’endroit où il finirait par trouver Apple Park.

Ce serait au Homestead High School là-bas qu’il commencerait par rencontrer Steve Wozniak, et commencerait à établir plus de liens au sein de la Silicon Valley.

Mais c’était le collège qui était peut-être le plus important. Cette fois, c’était son choix de l’endroit où il voulait aller, et c’était cher. Steve Jobs a insisté pour aller au Reed College de Portland, en Oregon, et il a insisté malgré les frais difficiles pour sa famille.

Cependant, dans ce qui a pu être un exemple précoce de sa détermination totale sur une route, suivie d’un volte-face et d’une insistance sur une idée différente, Jobs a abandonné Reed College.

Il a dit plus tard que c’était en partie à cause de la pression financière sur sa famille, qu’il ne s’était pas senti bien en leur faisant dépenser tout leur argent. Mais c’était aussi parce qu’il n’aimait pas les cours.

Apple Park se trouve à dix minutes en voiture de l’endroit où Steve Jobs a grandi.

Et dans ce qui est sûrement un des premiers exemples de sa capacité à amener les gens à faire ce qu’il voulait, Jobs a persuadé le Reed College de le laisser continuer. Il n’avait pas de cours obligatoires, il n’avait apparemment pas à payer de frais, mais il était autorisé à continuer à vivre sur le campus, et ce décrochage a été activement encouragé à s’inscrire dans n’importe quel cours qui l’intéressait.

Nature et culture

Que son adoption ait provoqué ou non un sentiment d’abandon, et que son “champ de distorsion de la réalité” ait commencé ou non au Reed College, une chose a certainement commencé là-bas.

C’est parce qu’il pouvait suivre n’importe quel cours qu’il voulait, que Steve Jobs s’est assis sur ceux sur la calligraphie et la typographie.

Il lisait déjà, a-t-il dit, «davantage en dehors de la science et de la technologie» et, à ce stade, était imprégné à la fois d’informatique et d’arts libéraux.

Vous ne pouvez pas identifier la vie d’un homme à la façon dont il est né et à ce qu’il a étudié, mais vous pouvez retracer le Macintosh et l’ensemble d’Apple à la combinaison de la nature et de l’éducation à laquelle Steve Jobs a été exposé au cours de ses premières années.