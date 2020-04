Sécurité du zoom, iPad Pro 2020, Apple acquiert Dark Sky et plus encore sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Stephen Robles

Vendredi 03 avril 2020, 04h48 PT (07h48 HE)

Cette semaine sur le podcast AppleInsider, Andrew détaille comment l’iPad Pro 2020 se compare aux modèles précédents, nous explorons les nombreux problèmes de confidentialité de Zoom et son processus d’installation louche, Apple achète l’application météo Dark Sky et ce que cela signifie, et nous débattons d’Apple Sherlocking troisième -applications de parti.

Même si l’iPad Pro 2020 n’apporte pas de gains de performances significatifs à la gamme de tablettes d’Apple dans son ensemble, Andrew décrit ce qui mérite d’être noté – qui comprend exactement ce que le nouveau capteur LIDAR peut faire à la fois dans l’application de mesure d’origine et dans certaines applications tierces. .

Avec Zoom étant à l’honneur et l’utilisation a explosé puisque tout le monde apprend à travailler à domicile, les pratiques d’installation louches de l’application et ses fausses déclarations sur le cryptage provoquent un certain recul. Zoom a récemment publié une déclaration, comme l’a rapporté AppleInsider, selon laquelle Zoom promet de “corriger les failles de sécurité et de confidentialité” avant d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. La société semble s’en tenir à cela, ayant maintenant publié une nouvelle version qui résout le problème le plus grave avec son programme d’installation.

Mais en parlant de l’installateur de Zoom, il reste obstinément difficile de le désinstaller, et assurez-vous d’avoir supprimé tous ses composants. Si vous savez comment désinstaller complètement Zoom, veuillez nous en informer. Tweetez Stephen Robles avec vos conseils.

Alors que Zoom a soudainement attiré l’attention de tout le monde, l’application météo Dark Sky a progressivement accru sa très bonne réputation au fil des ans. Sa capacité, au moins aux États-Unis, à vous dire à la minute où la pluie commence ou s’arrête, signifie que tout le monde a sûrement acheté Dark Sky. Maintenant, Apple l’a également acheté, et cela doit être une excellente nouvelle pour de nombreux utilisateurs iOS qui n’ont essayé que la propre application Météo d’Apple. Ce sont aussi définitivement de mauvaises nouvelles pour les propriétaires d’Android, car cette version de l’application Dark Sky sera désormais fermée à compter du 1er juillet 2020. Ce n’est pas nécessairement une nouvelle brillante pour tous les utilisateurs d’iOS, car ce sont les données de Dark Sky qui alimentent de nombreuses autres applications météorologiques. , qui devront désormais trouver des alternatives.

Stephen et Andrew discutent de l’avantage concurrentiel qu’Apple pourrait donner à ses applications propriétaires – ce qui est d’autant plus d’actualité maintenant que Tile a publiquement affirmé que le “comportement anticoncurrentiel d’Apple s’est aggravé”. “

Dans toutes les bonnes nouvelles, cependant, nous concluons avec un tiret éclair sur la façon dont Publix ajoute Apply Pay, Amazon permet la location et les achats de vidéos dans l’application sur iOS, et la grande application Mac, Pixelmator Pro, a cette semaine reçu un mise à jour majeure.

Nous serions ravis d’entendre vos commentaires. Tweetez à Stephen Robles et Andrew O’Hara, ou écrivez-nous ici. Retrouvez-nous dans votre lecteur de podcast préféré en recherchant “AppleInsider” et soutenez l’émission en laissant ici une note 5 étoiles et des commentaires dans les podcasts Apple.

