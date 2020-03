Selon les rumeurs, Apple serait en train de «prototyper» le tapis de recharge AirPower remanié

Malgré l’annulation préalable du tapis de chargement AirPower prévu, une nouvelle rumeur non étayée affirme qu’Apple revoit l’idée, et est même au stade du prototypage.

Le tapis de chargement sans fil AirPower original et jamais sorti

AirPower a été un échec public rare pour Apple, comme il a été annoncé en 2017, mais a finalement été annulé en 2019. À l’époque, Apple n’a pas donné de raisons spécifiques pour lesquelles le projet a été abandonné, cependant, et maintenant une nouvelle rumeur prétend qu’il a relancé ses plans pour le tapis de charge sans fil.

AirPower n’est pas mort

Le projet est de retour en interne. Aucune garantie qu’ils finaliseront et le libéreront, mais ils n’ont pas encore abandonné et ils essaient de réorganiser les bobines pour déplacer la chaleur plus efficacement. Le prototypage est en cours.

– Jon Prosser (@jon_prosser) 22 mars 2020

Jon Prosser a tweeté que le projet avait repris et qu’il avait même atteint un stade de prototypage. Comme il le dit, cela ne prouve pas qu’Apple lancera un produit, mais il est significatif qu’il soit allé au-delà de la conception et des tests.

Prosser, qui se décrit comme un analyste technologique, n’a qu’un bilan limité dans les rumeurs d’Apple. Cependant, il a correctement signalé quand Apple montrait des AirPods Pro aux médias avant leur lancement officiel.

En outre, son rapport intervient après que l’analyste établi Ming-Chi Kuo a affirmé, en janvier 2020, qu’Apple prévoyait de publier ce qu’il a seulement décrit comme un “petit tapis de chargement sans fil”, au cours des six premiers mois de 2020.

Kuo n’a pas appelé ce tapis AirPower, et l’affirmation selon laquelle il est “plus petit” suggère qu’il n’aurait pas la capacité de l’AirPower de charger simultanément un iPhone, une Apple Watch et des AirPods.

Par conséquent, s’il y a un AirPower révisé en cours de prototypage, il peut ne pas s’agir du même appareil que ce tapis plus petit.

Cependant, cela correspond également à ce qu’Apple a déclaré lors de l’annulation de l’AirPower d’origine. Après avoir dit qu’il n’allait pas atteindre «nos normes élevées» et s’en excuser, Apple a ajouté un commentaire supplémentaire.

“Nous continuons de croire que l’avenir est sans fil”, a déclaré Dan Riccio, vice-président senior de l’ingénierie matérielle à l’époque, “et nous sommes déterminés à pousser[ing] l’expérience sans fil vers l’avant. “