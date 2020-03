Selon les rumeurs, l’iPhone 2020 serait doté d’un capteur 3D de temps de vol orienté vers l’arrière

Un rapport mercredi réaffirme de nombreuses affirmations selon lesquelles Apple lancera cet automne un modèle d’iPhone doté d’un système laser VCSEL orienté vers l’arrière, idéal pour les mesures de profondeur qui alimentent les applications avancées de réalité augmentée.

Citant des sources familières avec les plans d’Apple, Fast Company rapporte que le géant de la technologie a fait appel à Lumentum, basé à San Jose, pour fournir les lasers qui se trouvent au cœur du capteur de profondeur 3D “face au monde”. Apple s’appuie actuellement sur Lumentum pour les lasers de TrueDepth, le système de caméra frontale qui alimente Face ID, Animoji et d’autres fonctionnalités sur iPhone et iPad.

Contrairement à TrueDepth, le futur système devrait calculer la profondeur avec la technologie du temps de vol (ToF).

TrueDepth, introduit avec l’iPhone X en 2017, déduit la profondeur en utilisant un émetteur VCSEL infrarouge et un récepteur spécialisé aux côtés d’un module de caméra RVB couleur traditionnel pour mesurer les écarts de lumière structurée – un motif de points – projeté sur le visage d’un utilisateur. Le système dont la rumeur veut que 2020 génère une carte de profondeur en calculant le temps qu’il faut aux impulsions de lumière laser pour rebondir sur une cible.

Par rapport à TrueDepth, les systèmes ToF sont généralement considérés comme plus précis et viables sur de plus longues distances. Cette dernière considération est importante pour un système conçu pour mesurer le monde d’un utilisateur.

Comme pour les rapports précédents, Fast Company estime qu’un système 3D orienté vers l’arrière cède la place à des effets photographiques plus efficaces, en particulier les modes Portrait et Éclairage portrait qui séparent un sujet de son arrière-plan. Les applications AR pourraient également bénéficier d’un tableau de profondeur très précis.

Les combinés Samsung, y compris le Galaxy S10 5G, le Galaxy Note 10+, le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra, ainsi que d’autres smartphones Android, intègrent actuellement des solutions de caméra ToF pour renforcer les fonctionnalités de photographie et les applications AR comme la mesure rapide de Samsung.

Fast Company a des antécédents assez solides pour prédire avec précision les lancements de produits Apple, mais a toujours manqué le cap avec ses prévisions ToF. La publication a d’abord affirmé qu’Apple intégrerait une caméra 3D orientée vers l’arrière en 2017, affirmant que la technologie ferait ses débuts dans ce qui serait finalement commercialisé sous le nom d’iPhone X.

Selon le rapport d’aujourd’hui, “au moins un” iPhone recevra le système de caméra 3D cette année.

En juillet dernier, Ming-Chi Kuo, analyste de TF Securities, a prédit qu’Apple intégrerait des capteurs ToF orientés vers l’arrière dans les deux produits phares de l’iPhone 12 de cette année.