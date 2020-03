Seuls les modèles ‘iPhone 12 Pro’ attendus ont un capteur de temps de vol

Le code trouvé dans une fuite iOS 14 indique que deux des trois prochains modèles “iPhone 12” auront un capteur de temps de vol, ce qui suggère que le modèle non professionnel n’en aura pas.

Les modèles d’iPhone Pro bénéficient toujours d’au moins une fonction de caméra distinctive par rapport aux modèles standard

Un capteur de temps de vol qui utilise une technologie infrarouge similaire à la matrice Face ID pourrait être installé sur les nouveaux «iPhone 12 Pro» et «iPhone 12 Pro Max» qui devraient être lancés cet automne. Un tel capteur permettra une cartographie 3D des objets et de l’environnement pour une expérience de réalité augmentée massivement améliorée.

Apple a tendance à différencier ses modèles iPhone et iPhone Pro en incluant des fonctionnalités spéciales dans la gamme pro. L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont un téléobjectif dans leur réseau de caméras arrière, contrairement à l’iPhone 11 standard. L’ajout d’un capteur de temps de vol en tant que mise à niveau premium uniquement distinguerait davantage les modèles.

Il existe plusieurs utilisations pour un tel capteur à l’arrière du téléphone. Analyser l’environnement avec un capteur dédié signifierait des temps de lancement plus rapides, sinon instantanés, pour les applications de réalité augmentée. Cela éviterait aux utilisateurs de «scanner» l’environnement manuellement en déplaçant d’abord leur appareil.

La photographie pourrait être considérablement améliorée par le capteur en offrant de meilleures fonctionnalités en mode portrait en ayant des cartes 3D complètes d’une image plutôt qu’en utilisant la juxtaposition de deux objectifs pour déterminer la profondeur.

Un capteur de temps de vol pourrait rendre la cartographie de l’environnement beaucoup plus rapide et plus précise pour la RA

Le nouveau capteur de temps de vol a d’abord fait l’objet d’une rumeur pour le prochain iPad Pro qui devrait bientôt être lancé. Le code obtenu par . pour une version précoce d’iOS 14 est à l’origine de ces rumeurs et indique que de nombreux changements sont à venir pour le système d’exploitation iPhone d’Apple.

Plus de fuites sur le matériel et les logiciels vont apparaître d’ici la WWDC, qui se déroulera entièrement en ligne pour la première fois. Restez à l’écoute d’AppleInsider pendant que nous passons en revue les dernières rumeurs et vous apportons les informations les plus pertinentes au fur et à mesure qu’elles se produisent.