Siri d’Apple peut aider à trier les utilisateurs qui posent des questions sur le nouveau coronavirus

Apple a mis à jour ce week-end son assistant vocal Siri avec des informations et des ressources conçues pour trier les utilisateurs qui pensent souffrir de COVID-19.

Réponse de Siri aux requêtes COVID-19.

Avec la nouvelle capacité, construite à l’aide des informations fournies par le service de santé publique des États-Unis et les Centers for Disease Control, Siri guide les utilisateurs à travers un ensemble de questions conçues en partie pour dépister le nouveau coronavirus. En fonction des réponses des utilisateurs, le processus se déroule pour fournir des informations supplémentaires sur la maladie et, si nécessaire, contacter les services d’urgence ou un fournisseur de soins de santé.

La fonctionnalité est déclenchée par des requêtes comme “Hey Siri, ai-je le coronavirus?” et “Hey Siri, je pense que j’ai COVID-19.”

Siri demande d’abord si les utilisateurs présentent des symptômes tels que de la fièvre, une toux sèche ou un essoufflement. Une réponse positive conduit à une question de suivi concernant la gravité qui, selon la réponse, donne la possibilité d’appeler automatiquement le 911. Les personnes sans symptômes sont invitées à indiquer si elles ont été exposées à une personne testée positive pour COVID-19.

Les utilisateurs qui répondent «oui» à certaines questions, en particulier celles faisant référence aux symptômes du COVID-19, sont invités à isoler et à surveiller de près la situation, ou à contacter un fournisseur de soins de santé si la condition empire, est âgée de 65 ans ou plus, ou a une condition médicale grave. .

Si la situation n’est pas désastreuse, Siri dirige les utilisateurs vers la page Web COVID-19 du CDC ou l’App Store, ce dernier présentant actuellement un message d’intérêt public sur la distance sociale avec le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche. Le même PSA est en rotation sur la page d’accueil Apple.com et dans la section “Parcourir” d’Apple Music.

Le protocole COVID-19 de Siri est actuellement limité aux États-Unis, probablement parce que les informations sous-jacentes de la fonctionnalité proviennent des autorités sanitaires américaines. On ne sait pas si Apple travaille sur des solutions similaires pour d’autres régions.

CNBC a rendu compte samedi de la nouvelle capacité Siri.

En plus des ressources destinées aux utilisateurs, Apple aide le grand public à travers des dons monétaires et la contribution de masques faciaux aux États-Unis et à l’étranger.