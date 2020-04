Siri obtient une meilleure voix en Allemagne

Les utilisateurs allemands signalent que Siri semble soudainement beaucoup plus naturel, en particulier sur HomePod, à la suite d’une mise à jour promise depuis longtemps à iOS.



Craig Federighi en 2017, présentant des voix Siri améliorées dans toutes les langues, y compris l’allemand

Le Siri d’Apple a une voix distinctive et immédiatement reconnaissable, mais les gens de différents pays connaissent cette technologie par des voix très différentes. Certains par défaut à une voix masculine Siri, certains à une femme, et tous ont des langues et des accents différents. Maintenant, les utilisateurs de langue allemande signalent que la voix Siri qu’ils entendent chaque jour a été sensiblement améliorée pour sonner plus humaine et naturelle qu’auparavant.

Selon le site allemand iphone-ticker.de, Siri a finalement reçu une mise à jour qui avait été promise en 2017.

“Près de trois ans après que le patron des logiciels d’Apple, Craig Federighi, a annoncé lors du lancement d’iOS 11 que l’assistant vocal interne Siri semblerait beaucoup plus humain à l’avenir”, explique le site, “Apple semble maintenant ravir les utilisateurs allemands avec le nouveau Siri voix.”

Federighi a annoncé la mise à jour pour toutes les voix de Siri, à commencer par celle des États-Unis, lors de sa présentation à la WWDC 2017. “Nous apportons une grande mise à niveau à votre interface principale pour traiter avec Siri, et c’est la voix de Siri”, a-t-il déclaré. “Nous avons utilisé le deep learning maintenant pour créer une voix vraiment naturelle et expressive pour Siri.”

Les lecteurs de iphone-ticker.de affirment que la nouvelle voix Siri est plus mélodique et naturelle, et que cela est particulièrement visible sur les HomePods. Cependant, il y a eu certains problèmes. Certains lecteurs disent que depuis la mise à jour, “Siri sonne toujours comme de l’hélium.” Apple n’a pas encore commenté.

Cependant, il y a des cas où la voix de Siri reviendra de la normale, maintenant à consonance humaine, à une voix plus robotique, et c’est peut-être ce qui se passe pour ces utilisateurs. Cela se produit lorsque votre iPhone ou iPad est particulièrement à court d’espace et que l’appareil décharge la voix Siri plus riche.