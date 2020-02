Siri répond maintenant à vos questions sur les élections de 2020

Apple News traite désormais les questions des lecteurs sur les élections de 2020 d’une nouvelle manière – avec Siri.

Début février, Apple News a donné aux lecteurs la possibilité de tendre la main aux candidats démocrates lors d’un débat. L’application Apple News a permis aux lecteurs d’envoyer directement un courriel aux modérateurs d’ABC pour examen.

En collaboration avec l’Associated Press, Apple permet désormais aux utilisateurs de demander à Siri des informations sur les élections de 2020.

Les utilisateurs pourront poser des questions de connaissances générales ainsi que celles qui nécessitent des informations à la minute près. Par exemple, Siri sera en mesure de vous dire quand une primaire d’état spécifique est sur le point de se produire, ainsi que la performance d’un candidat dans une primaire ou un caucus.

Siri prononcera la réponse à la question et, si possible, affichera un lien vers un article Apple News correspondant pour une lecture plus approfondie.

La fonctionnalité a commencé à être déployée le 11 février, donc certains utilisateurs ne l’ont peut-être pas encore.

Apple avait récemment annoncé des mises à jour de sa couverture de l’élection présidentielle américaine de 2020 aux côtés d’un guide pour aider les lecteurs à se prémunir contre la désinformation et à rechercher des informations fiables.

La couverture par Apple News des élections de 2020 se trouve dans l’onglet Aujourd’hui de l’application, pour les utilisateurs aux États-Unis qui utilisent également iOS 13.3, iPadOS 13.3 ou macOS 10.15.2.