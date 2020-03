Six façons dont l’iPhone 11 Pro surpasse le Galaxy S20 + – et cinq façons dont il ne fonctionne pas

La dernière génération de smartphones de Samsung propose un large éventail de fonctionnalités de capture de titres. Apple est déjà en mesure de faire correspondre certains avec sa propre gamme d’iPhone 11 vieux de six ans, tandis que d’autres devront peut-être attendre un certain temps avant d’apparaître dans l’écosystème d’Apple.

Le tout nouveau Samsung Galaxy S20 +

Chaque camp a des avantages à épouser, nous parcourons donc le jargon marketing pour mettre en évidence six façons dont l’iPhone bat le Galaxy S20 + et cinq autres.

Pour cette comparaison, nous examinons principalement l’iPhone 11 Pro et le Galaxy S20 +, bien qu’il existe des différences mineures entre les différents modèles de chaque gamme. L’iPhone 11 Pro est presque identique à l’iPhone 11 Pro Max, à part la taille de l’écran. La gamme Galaxy S20 comprend les S20, S20 + et S20 Ultra, les S20 et S20 + étant les plus similaires.

Ainsi, alors que nous nous concentrons sur seulement deux appareils, la plupart des comparaisons sont valables à travers les lignes. Sautons dedans.

Comment le Galaxy S20 + bat l’iPhone 11 Pro

Coup d’envoi avec une fonctionnalité que nous verrons sans doute bientôt du côté de l’iPhone —5G. Le passage à la 5G est inévitable et est l’héritier du trône 4G LTE. Alors que les opérateurs continuent de déployer leurs nouveaux réseaux 5G, Samsung a été l’un des premiers à lancer des appareils compatibles 5G.

Apple attend que les réseaux soient plus robustes, alors même si l’iPhone 11 Pro ne prend pas en charge la 5G, il ne devrait pas s’écouler beaucoup plus de temps avant qu’un nouvel iPhone ne le fasse.

Zoom jusqu’à 30X sur le Galaxy S20 +

Le Galaxy S20 + bat également la gamme iPhone avec son impressionnant téléobjectif 64MP. Les trois caméras de l’iPhone 11 Pro mesurent 12 MP, y compris la télé. Grâce à ce 64MP, les utilisateurs peuvent zoomer jusqu’à 30X, soit trois fois ce que l’iPhone peut gérer.

La reconnaissance faciale sur le S20 + n’est que 2D

Apple a doté l’iPhone 11 Pro de son meilleur écran Super Retina XDR. Là où les écrans OLED du Galaxy l’emportent, c’est avec la densité de pixels. L’iPhone 11 Pro mesure jusqu’à 2436 par 1125 et l’iPhone 11 Pro Max est à 2688 par 1242, chacun avec une cadence de 458 PPP. Le Galaxy S20 + mesure 1440 x 3200, ce qui donne une densité de pixels de 458 PPP.

Les rumeurs précédant le lancement de l’iPhone 11 Pro étaient implacables, et si l’on en croyait, Apple était susceptible de mettre en œuvre sa version de cette fonctionnalité de tueur – la charge sans fil bilatérale. Cela vous permet de charger n’importe quel appareil Qi à l’arrière du Galaxy S20 +.

Wireless Powershare utilisant la charge bilatérale Qi

Nous pouvons voir que cela est incroyablement utile et nous compter parmi les masses qui ont été consternées quand Apple a apparemment annulé ses plans de partage de puissance sans fil à la dernière minute.

Enfin, le dernier moyen important pour le Galaxy S20 + de conquérir l’iPhone 11 Pro est l’enregistrement vidéo 8K. Avec la vidéo 8K, vous pouvez même enregistrer d’immenses images fixes 33MP. Il est limité au téléobjectif, mais il est encore bien au-dessus du capuchon 4K des iPhones.

Comment l’iPhone 11 Pro gagne contre le Galaxy S20 +

Cela nous amène aux avantages de l’iPhone.

Chaque téléphone est équipé d’une reconnaissance faciale pour l’authentification biométrique, mais il existe une différence drastique entre les deux. iPhone 11 Pro s’appuie sur Face ID qui utilise le système de caméra TrueDepth pour capturer une carte 3D de votre visage. Non seulement il est beaucoup plus précis que la correspondance d’images 2D du Galaxy S20 +, mais il est également plus sûr que le capteur d’empreinte digitale de n’importe quel téléphone.

Double SIM sur l’iPhone 11 Pro

Apple a également configuré l’iPhone 11 Pro avec deux cartes SIM. Une carte est une eSIM virtuelle et l’autre une carte SIM physique. Vous pouvez activer l’eSIM à tout moment, même en utilisant des applications dans l’App Store. C’est une bénédiction pour les voyageurs fréquents ou ceux qui veulent que leurs lignes professionnelles et personnelles soient sur le même téléphone.

Samsung a peut-être l’avantage avec la télé-caméra 48MP, mais l’iPhone gagne facilement quand il s’agit du mode nuit. Les deux modèles offrent une certaine forme de photographie en basse lumière. Il existe un mode portable qui limite le temps d’exposition pour compenser les mouvements subtils de votre main. Ensuite, lorsqu’elle est placée sur un trépied, la vitesse d’obturation est augmentée jusqu’à 30 secondes pour des photos de nuit vraiment incroyables.

Une photo en mode nuit prise sur l’iPhone 11 Pro avec une vitesse d’obturation de 30 secondes

Lors de nos tests, à la fois portable et sur trépied, l’iPhone a créé des images nettement meilleures que le S20 +.

Le système de caméras TrueDepth que nous avons mentionné ci-dessus concerne également les caméras. Il est utilisé pour Face ID ainsi que pour prendre des selfies. Nous préférons ici l’apparence du mode Portrait de l’iPhone par rapport au mode Live Focus du Galaxy, mais la vraie différence réside dans la résolution. L’iPhone a un appareil photo frontal de 12 mégapixels, et le Galaxy S20 + ne possède qu’un capteur de 10 mégapixels.

La puce U1 permet de prioriser les appareils AirDrop

Cuit dans l’iPhone 11 Pro est un tout nouveau morceau de silicium. C’est la nouvelle puce U1 Ultra Wideband. Le nouvel UWB U1 est idéal pour le suivi précis de l’emplacement des appareils à proximité. À l’heure actuelle, Apple utilise le U1 pour aider les transferts AirDrop. Lorsque vous déplacez l’iPhone, il identifie les appareils destinataires à proximité et les hiérarchise dans la liste en fonction du téléphone auquel vous êtes confronté.

Bientôt, nous pourrons voir la puce U1 utilisée pour les trackers d’appareils AirTag d’Apple, qui devrait être beaucoup plus précise que les trackers Bluetooth génériques.

En plus de créer sa puce U1, Apple conçoit également ses processeurs dans l’iPhone. L’iPhone 11 Pro a le processeur A13 Bionic par rapport au tout nouveau Galaxy S20 +, qui a la puce Qualcomm Sm8250 Snapdragon 865.

iPhone 11 Pro Geekbench 5.1 résultats

L’A13 Bionic est un processeur à six cœurs, tandis que le Snapdragon 865 est une conception à huit cœurs. Pourtant, l’iPhone 11 Pro d’Apple bat facilement le Galaxy S20 + en termes de performances. Dans un test Geekbench 5.1, l’iPhone 11 Pro a obtenu un score de 1341 monocœur et de 3525 multicœur. Le Galaxy S20 + de Samsung a obtenu respectivement un maigre 920 et 3265 monocœur et multicœur.

Une course serrée

Tout le monde aura sa préférence en ce qui concerne les téléphones, souvent il ne s’agit même pas de la fonctionnalité spécifique et de l’écosystème que l’on préfère.

iPhone 11 Pro Max

En parlant des écosystèmes, c’est aussi une façon pour Apple d’avoir un gros avantage. L’iPhone 11 Pro fonctionne parfaitement avec Apple Watch, iPad, AirPods, Apple TV et Mac. Cet écosystème intégré est quelque chose que Samsung ne peut jamais égaler.

