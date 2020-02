Sonnet lance le lecteur de carte Thunderbolt 3 à deux logements SF3 Series Pro

Sonnet vise à aider les techniciens en image numérique, les photographes et les vidéastes à transférer leurs données rapidement et en toute sécurité avec un tout nouveau lecteur de carte Thunderbolt 3 pour CFexpress 2.0 Type B et XQD Media.

Sonnet Technologies, la même société qui a récemment annoncé la carte Fusion Dual SATA SSD, a annoncé un autre nouveau produit. Cette fois, ils ciblent les vidéastes professionnels, les photographes et ceux qui travaillent dans l’imagerie numérique.

Le lecteur de cartes SF3 Series Pro pour CFexpress 2.0 Type B et XQD Media est un lecteur multimédia professionnel doté de deux emplacements pour cartes et d’une interface Thunderbolt 3 à 40 Gbit / s. Son petit boîtier en aluminium permet de le jeter dans un sac et de l’emporter en cas de besoin.

Il est conçu pour fonctionner avec les cartes CFexpress 2.0 Type B et XQD, qui sont des supports d’enregistrement ultra-rapides destinés à ceux qui prennent des vidéos Raw 4K et 6K ou des photos haute mégapixels. Grâce aux deux emplacements, le lecteur de carte permet de réduire considérablement le temps requis par rapport aux autres lecteurs à emplacement unique.

Pour ceux qui recherchent une sécurité supplémentaire, les lecteurs de la série Sonnet SF3 comportent des trous de montage filetés pour faciliter un montage sécurisé dans une étagère de rack standard. Cet ajout permet de garder les espaces de travail organisés et l’appareil à l’abri des dangers.

Le lecteur de cartes SF3 Series Pro est compatible avec les ordinateurs Mac et Windows dotés de ports Thunderbolt 3. Il est également rétrocompatible avec les appareils Thunderbolt 2 lorsqu’il est utilisé avec un adaptateur Thunderbolt 3 vers Thunderbolt 2. Le lecteur de cartes SF3 Series Pro est disponible à l’achat directement auprès de Sonnet pour 199 $.