Sonos fournira aux appareils hérités des mises à jour logicielles aussi longtemps que possible

Le PDG de Sonos, Patrick Spence, dans ses excuses aux clients jeudi, a déclaré que c’était une erreur de couper complètement la prise en charge des appareils “hérités”, ajoutant que les appareils plus anciens recevraient des mises à jour logicielles “aussi longtemps que possible”.

Le Play: 5 de première génération est considéré comme un “produit hérité” qui n’évalue plus les nouvelles fonctionnalités.

Mercredi, Sonos a annoncé qu’elle abandonnerait la prise en charge des soi-disant «produits hérités» en mai. La stratégie empêchait les appareils de recevoir des mises à jour logicielles régulières, y compris ceux avec des corrections de bugs.

Comme on peut s’y attendre, l’annonce a ébouriffé les plumes des fidèles fans de Sonos, dont beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour dénoncer la décision de l’entreprise.

Dans ce qui semble être une réponse au tollé public qui a suivi, Spence a reculé dans un e-mail aux clients aujourd’hui, rapporte CNBC.

“Nous n’avons pas réussi dès le départ”, a-t-il déclaré.

En modifiant sa position à ce sujet, Sonos a promis de publier des mises à jour logicielles pour éliminer les bogues et corriger les failles de sécurité pour les anciens produits. Cependant, en raison probablement de contraintes matérielles, les appareils ne bénéficieront pas des nouvelles fonctionnalités logicielles.

“Bien que les anciens produits Sonos n’obtiennent pas de nouvelles fonctionnalités logicielles, nous nous engageons à les maintenir à jour avec des corrections de bugs et des correctifs de sécurité aussi longtemps que possible”, indique la lettre. “Si nous rencontrons quelque chose de fondamental dans l’expérience qui ne peut pas être résolu, nous travaillerons pour offrir une solution alternative et vous informer des changements que vous verrez dans votre expérience.”

Sonos travaille également sur une solution pour diviser les appareils utilisateur en deux groupes, “moderne” et “hérité”, afin que les deux puissent coexister à la maison. Les produits modernes fonctionneront ensemble et recevront les dernières fonctionnalités logicielles, tandis que les produits plus anciens sont séparés dans leur propre groupe mais restent «dans leur état actuel». La société prévoit de publier plus d’informations à ce sujet dans les prochaines semaines.