Sonos met fin au «mode de recyclage» pour les produits hérités après le contrecoup du consommateur

Le programme Trade Up de Sonos continuera d’offrir des remises aux clients possédant des haut-parleurs sans fil plus anciens de la société, mais n’exigera pas des clients qu’ils briquent leurs produits pour participer.

Sonos Play de première génération: 5

Sonos met fin à la prise en charge de certains de ses produits les plus anciens en mai. Dans le but de garder ses clients, la société a tenté d’encourager les propriétaires de produits hérités à participer à son programme Trade Up.

Initialement, le programme Trade Up obligeait les utilisateurs à mettre leurs appareils en “mode de recyclage”, un mode qui bloquait les appareils de façon permanente afin qu’ils ne puissent pas se connecter à un réseau domestique ou à d’autres équipements Sonos.

Sonos a désormais modifié les exigences du programme. Les clients n’auront plus besoin de briquer leurs appareils et de participer au programme Trade Up, selon Engadget.

La société continuera d’honorer la remise de 30% pour tout client qui valide le numéro de série d’un produit hérité. Par la suite, ils sont libres de faire ce qu’ils veulent avec les appareils, y compris de les conserver pendant des années.

Sonos avait également annoncé que même si les produits hérités n’obtiendraient pas de nouvelles fonctionnalités, la société continuerait à fournir des correctifs de bogues et des correctifs de sécurité “aussi longtemps que possible”.

Les produits hérités concernés sont les Zone Players, Connect et Connect: Amp (lancés en 2006; inclut les versions vendues jusqu’en 2015), Play: 5 de première génération (lancé en 2009), CR200 (lancé en 2009) et Bridge (lancé en 2007) ).

Sonos travaille également sur une solution pour diviser les appareils utilisateur en deux groupes, “moderne” et “hérité”, afin que les deux puissent coexister à la maison. Les produits modernes fonctionneront ensemble et recevront les dernières fonctionnalités logicielles, tandis que les produits plus anciens sont séparés dans leur propre groupe mais restent «dans leur état actuel».