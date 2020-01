Sonos poursuit Google pour violation de brevet et veut également poursuivre Amazon

La société de haut-parleurs Sonos affirme que Google a utilisé “de manière flagrante” les informations technologiques divulguées en toute confidentialité – et que si seulement elle pouvait se le permettre, elle poursuivrait simultanément Amazon pour les mêmes raisons.

Sonos Move sur le patio

Le fabricant de haut-parleurs audio de longue date Sonos a déposé une plainte pour violation de brevet contre Google, alléguant que sa technologie était “manifestement et sciemment” par la société de recherche dans sa propre gamme de haut-parleurs.

“Google a copié de manière flagrante et en connaissance de cause notre technologie brevetée”, a déclaré le directeur général de Sonos, Patrick Spence, dans un communiqué au New York Times. “Malgré nos efforts répétés et étendus au cours des dernières années, Google n’a montré aucune volonté de travailler avec nous sur une solution mutuellement avantageuse. Nous n’avons d’autre choix que de plaider.”

Les dirigeants de Sonos ont également déclaré au NYT que ce sont uniquement les contraintes financières qui les empêchent de poursuivre de la même manière Amazon sur les mêmes problèmes allégués.

L’affaire se concentre sur la façon dont en 2013, Google a accepté de rendre son service de musique compatible avec les haut-parleurs Sonos. Les dirigeants de Sonos disent maintenant que dans le cadre de ce processus, ils ont naïvement donné à Google quels étaient en fait les plans de leurs haut-parleurs. À l’époque, Google ne faisait pas de conférenciers et ils estimaient qu’il n’y avait pas de conflit.

Dès 2013, Google a acquis une connaissance de la technologie multi-pièces brevetée de Sonos grâce à un partenariat avec Sonos pour intégrer Google Play Musique dans la plate-forme Sonos “, affirme le procès.” Cependant, seulement deux ans plus tard en 2015, Google a commencé à violer délibérément Sonos. brevets lors du lancement de son premier produit audio multi-pièces sans fil – Chromecast Audio. “

“Depuis 2015”, poursuit-il, “l’appropriation illicite par Google de la technologie brevetée de Sonos n’a fait que proliférer, car Google a étendu son système audio multipièce sans fil à plus d’une douzaine de produits contrefaits différents, y compris, par exemple, le Google Home Mini, Google Téléphones, tablettes et ordinateurs portables pour la maison, Google Home Max et Pixel. “

“Pire encore, Google a persisté malgré le fait que Sonos ait averti Google de sa violation à au moins quatre reprises depuis 2016.”

Un haut-parleur Sonos spécialement conçu pour les téléviseurs

Jose Castaneda, un porte-parole de Google, a déclaré au New York Times que la société nie tout acte répréhensible.

“[We] sont déçus que Sonos ait intenté ces poursuites au lieu de poursuivre les négociations de bonne foi “, a déclaré Castaneda.” Nous contestons ces allégations et nous les défendrons vigoureusement. “

De même, Natalie Hereth, porte-parole d’Amazon, a déclaré que son entreprise n’avait pas enfreint les brevets de Sonos.

“La famille d’appareils Echo et notre technologie musicale multi-pièces ont été développées indépendamment par Amazon”, a-t-elle déclaré au New York Times.

Sonos maintient que Google a enfreint une centaine de ses brevets, mais son procès, déposé auprès du tribunal de district des États-Unis, dans le district de Californie, se concentre sur cinq. Il s’agit notamment d’un qui couvre comment les haut-parleurs sans fil peuvent se connecter et se synchroniser les uns avec les autres.

Sonos demande un procès devant jury et demande des dommages financiers non spécifiés et une injonction contre Google pour poursuivre les infractions présumées. La société a déclaré avoir poursuivi Google en premier, car elle ne pouvait pas se permettre d’être dans une bataille juridique prolongée avec Google et Amazon, simultanément.

Sonos Versus Google de Mike Wuerthele sur Scribd

