Sony détaille les prix, la disponibilité des téléviseurs intelligents AirPlay 2, HomeKit 8K et 4K

Sony a dévoilé le prix et la disponibilité de sa gamme de téléviseurs intelligents 2020, une gamme de produits dévoilée lors du CES et confirmée pour prendre en charge à la fois AirPlay 2 et HomeKit d’Apple.



Téléviseur intelligent LED HDR Sony Z8H 8K avec prise en charge HomeKit et AirPlay 2

La collection de téléviseurs Sony est divisée en cinq gammes différentes, variant dans les caractéristiques et les prix, mais toutes incluant des fonctionnalités intelligentes. Les fonctionnalités intelligentes incluent la prise en charge d’AirPlay 2, permettant aux téléviseurs de fonctionner avec des haut-parleurs et des appareils utilisant la plate-forme de streaming audio d’Apple, ainsi que la fonctionnalité de maison intelligente optimisée par HomeKit d’Apple.

Sony Z8H 8K

Les téléviseurs LED HDR Z8H 8K se trouvent à l’extrémité supérieure de la collection. Comme son nom l’indique, les écrans offrent tous des images en résolution 8K, y compris la mise à l’échelle de la vidéo 4K et Full HD en 8K en utilisant le système 8K X-Reality PRO de Sony, avec une amélioration supplémentaire de la super résolution basée sur objet de Sony pour reproduire des textures du monde réel qui peut être perdu dans le processus de mise à l’échelle.

Alimenté par le processeur d’image X1 Ultimate, le Z8H utilise un écran Triluminos avec un système LED à matrice complète avec gradation locale pour des nuances plus profondes et des lumières plus lumineuses. Le son comprend du multi-audio acoustique avec un tweeter à cadre vibrant qui intègre le haut-parleur dans le cadre.

Classe 85 “(diagonale 84,6”): 9999,99 $ PDSF (disponible sur commande à l’été 2020)

Classe 75 “(diagonale 74,5”): 6999,99 $ PDSF (disponible sur commande à l’été 2020)

OLED A8H Bravia

L’A8H Bravia est une gamme de téléviseurs OLED avec une résolution 4K. À l’aide du même processeur d’image X1 Ultimate, le téléviseur utilise un Pixel Contrast Booster pour créer une image claire, tandis que la technologie X-Motion Clarity garde la vidéo fluide pendant les mouvements rapides.

L’Acoustic Surface Audio produit un son 2.1 canaux à partir de l’écran lui-même. Pendant ce temps, sa conception élancée utilise un support de lame en métal qui peut être ajusté pour soulever l’écran d’une surface, ou il peut être monté sur un mur à l’aide du support de montage mural mince de Sony.

Classe 65 “(diagonale 64,5”): 3 099,99 $ PDSF (disponible en pré-commande maintenant)

Classe 55 “(diagonale 54,6”): 2299,99 $ PDSF (disponible en pré-commande maintenant)

Gamme 4K HDR X950H

La gamme X950H sont des téléviseurs LED 4K HDR, utilisant à nouveau le processeur d’image X1 Ultimate. Doté d’un système LED Full Array pour des niveaux de contraste élevés sur l’écran Triluminos, l’écran comprend également X-Motion Clarity, la prise en charge de Dolby Vision, IMAX Enhanded et Netflix Calibré Mode.

Classe 85 “(diagonale 84,6”): 4 499,99 $ PDSF (disponible à l’achat maintenant)

Classe 75 “(diagonale 74,5”): 3 499,99 $ PDSF (disponible en pré-commande maintenant)

Classe 65 “(diagonale 64,5”): 1999,99 $ PDSF (disponible en pré-commande maintenant)

Classe 55 “(diagonale 54,6”): 1 399,99 $ PDSF (disponible en pré-commande maintenant)

Classe 49 “(diagonale 48,5”): 999,99 $ PDSF (disponible à l’achat maintenant)

Série X900H

Les téléviseurs LED HDR 4K X900H disposent tous des technologies Full Array LED, Triluminos et X-Tended Dynamic Range, ainsi que de l’acoustique multi-audio à l’aide de tweeters montés discrètement. À l’aide d’une lunette étroite en aluminium, l’écran est mince et est équipé d’un support également minimaliste.

Classe 85 “(diagonale 84,6”): 3499,99 $ PDSF (disponible sur commande à l’été 2020)

Classe 75 “(diagonale 74,5”): 2499,99 $ PDSF (disponible en pré-commande maintenant)

Classe 65 “(diagonale 64,5”): 1 599,99 $ PDSF (disponible en pré-commande maintenant)

Classe 55 “(diagonale 54,6”): 1199,99 $ PDSF (disponible sur commande à l’été 2020)

X800H axé sur la valeur

Enfin, la collection X800H est à la pointe de la valeur du groupe, composée de téléviseurs LED 4K HDR. Le processeur 4K HDR X1 est utilisé pour ce modèle, qui comprend également la technologie d’affichage Triluminos ainsi que la prise en charge Dolby Vision et Dolby Atmos.

Classe 85 “(diagonale 84,6”): 2 799,99 $ PDSF (disponible à l’achat maintenant)

Classe 75 “(diagonale 74,5”): 1 499,99 $ PDSF (disponible à l’achat maintenant)

Classe 65 “(diagonale 64,5”): 999,99 $ PDSF (disponible à l’achat maintenant)

Classe 55 “(diagonale 54,6”): 799,99 $ PDSF (disponible à l’achat maintenant)

Classe 49 “(diagonale 48,5”): 649,99 $ PDSF (disponible à l’achat maintenant)

Classe 43 “(diagonale 42,5”): 599,99 $ PDSF (disponible à l’achat maintenant)