Steve Jobs a jeté un iPod dans un aquarium pour prouver qu’il avait raison

Steve Jobs a toujours été caractérisé par un caractère unique capable de mettre chacun de ses employés à la limite pour en tirer le meilleur parti. La personnalité de Steve Jobs a été également félicité et critiqué Et aujourd’hui, nous vous présentons l’une de ces histoires qui définit parfaitement le co-fondateur d’Apple.

David W. Brouwn a écrit cette histoire il y a des années dans The Atlantic, lui avait raconté un ancien employé d’Apple qui avait travaillé avec Steve Jobs chez Apple lors de la création de l’iPod. Selon les mots de cet ancien travailleur d’Apple, « Votre histoire préférée à propos de Steve Jobs ».

Steve Jobs, un iPod et un aquarium

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir si cette histoire est vraie, elle nous correspond bien aux autres que nous avons entendu parler de Steve. L’histoire commence il y a plusieurs années, lorsque les ingénieurs travaillant sur le premier iPod ont achevé l’un des prototypes. À la fin du prototype est venu le moment le plus difficile: soumettre le travail à Steve Jobs pour approbation. Jobs a joué avec l’appareil pendant un certain temps, l’a examiné, l’a tenu dans ses mains et l’a rapidement rejeté. C’était trop gros.

Les ingénieurs ont expliqué à Jobs qu’il était tout simplement impossible de le rendre plus petit, qu’ils devraient «réinventer l’invention» pour fabriquer un iPhone plus petit. Jobs resta silencieux pendant quelques instants, iPod à la main. Après quelques minutes, il se leva, se dirigea vers un aquarium et a laissé tomber l’iPod dans le réservoir d’eau. L’appareil est tombé au fond et de petites bulles en sont sorties et ont flotté à la surface.

Ce sont des bulles d’air. Cela signifie qu’il y a de l’espace à l’intérieur. Faites-le plus petit ”

Steve Jobs était un génie et l’un des entrepreneurs et inventeurs les plus importants de notre époque. Mais ce n’était pas une personne gentille, il était extrêmement sincère, même si ce qu’il a dit ou fait n’était pas politiquement correct. Pour Steve le produit était la chose la plus importante et chacun des détails qui l’entouraient devait s’adapter parfaitement. Cette attention aux détails rend les produits Apple uniques et souhaitables.

Cette histoire n’est qu’un exemple de plus de Le dévouement d’Apple, non seulement pour le design extérieur de l’appareil, mais aussi pour le design intérieur de chacun d’eux. Ouvrir un Mac ou un iPhone et voir à quoi il ressemble à l’intérieur est une expérience unique, il n’y a pas d’autres appareils mieux exploités en interne que ceux d’Apple.

Ce prototype d’iPod avait de l’espace libre à l’intérieur car il y avait de l’air à l’intérieur, et finalement l’équipe a réussi à réduire la taille de ce premier iPod avant son lancement officiel. Steve est parti prématurément et sûrement beaucoup de choses auraient été différentes s’il avait été en charge pendant la dernière décennie. Cependant, bien qu’Apple ait changé, l’esprit de son co-fondateur et sa manière de soigner les moindres détails sont toujours présents.