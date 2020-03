Steve Wozniak dit qu’il pourrait avoir été le premier cas de coronavirus aux États-Unis

Le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a tweeté que lui et sa femme étaient peut-être parmi les premiers aux États-Unis à avoir le Novel Coronavirus 2019 après leur retour d’un voyage à l’étranger.

Un coronavirus, reconnaissable à son halo en forme de couronne

Wozniak s’est rendu sur Twitter lundi, expliquant que sa femme avait une mauvaise toux après son retour de Chine début janvier. Le tweet a été géolocalisé depuis Foursquare, indiquant que lui et sa femme étaient en cours d’examen au West Coast Sports Institute de Santa Clara.

Vérifier la mauvaise toux de Janet. Commencé le 4 janvier. Nous venions de rentrer de Chine et nous étions peut-être tous deux patients zéro aux États-Unis (@ West Coast Sports Institute à Santa Clara, Californie) https://t.co/MRNHqithEU

– Steve Wozniak (@stevewoz) 2 mars 2020

Selon le tweet, sa femme Janet souffre de détresse respiratoire depuis près de deux mois, notant que ses symptômes ont commencé le 4 janvier.

Coronavirus et Apple

Le nouveau coronavirus 2019, connu officiellement sous le nom de «2019-nCoV», est un type de coronavirus qui provoque une détresse respiratoire chez ceux qui en sont infectés. Des symptômes pseudo-grippaux se développent, notamment une fièvre, une toux et un essoufflement. Certains cas de 2019-nCoV se transforment finalement en pneumonie.

Les adultes de plus de 65 ans et les enfants de moins de trois ans sont les plus à risque, avec de nombreux décès signalés dans l’épidémie impliquant des personnes atteintes de maladies préexistantes comme le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques, ce qui aurait rendu la lutte plus difficile le virus.

La majorité des cas se sont produits en Chine continentale, où cela a provoqué des retards importants dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. L’impact en Chine et le ralentissement de la montée en puissance dans le secteur manufacturier ont contraint Apple à modifier ses prévisions pour le deuxième trimestre fiscal, étendant ses prévisions auparavant larges qui tenaient compte des effets probables de l’épidémie.

En dehors de la Chine, le virus commence à s’imposer dans d’autres pays, dont l’Italie et la Corée du Sud, tandis que l’Allemagne n’est plus en mesure de suivre les voies d’infection, et des cas apparaissent également aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dimanche, l’usine LG Innotek en Corée du Sud qui fournit à Apple des modules de caméra iPhone fermés, avec l’intention de rouvrir plus tard dans la semaine après l’achèvement des travaux de désinfection.

Le virus a également forcé la fermeture prématurée de grands événements de l’industrie, tels que la Conférence des développeurs de jeux 2020 et le Mobile World Congress 2020, avec des organisateurs d’autres événements à grande échelle et des soirées repensant à rassembler un grand nombre de personnes.

Jeudi, Cook a parlé du virus dans une autre interview, qualifiant Apple de “fondamentalement fort” et résistera à la tempête comme il l’a fait pour d’autres événements et maladies affectant le monde, le coronavirus n’étant qu’une “condition temporaire”.