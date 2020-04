Surface Neo et Windows 10X ne seraient pas livrés en 2020

Microsoft pourrait être contraint de retarder la sortie de Surface Neo et de Windows 10X dans son ensemble pour se concentrer sur les utilisations sur un seul écran, selon des sources au sein de Microsoft.

En octobre 2019, Microsoft a révélé un futur produit qu’il n’avait pas prévu de livrer jusqu’en 2020: le Surface Neo. Il se composait d’un ordinateur portable à double écran avec un support de clavier et de stylet supplémentaire. Les appareils devaient être livrés avec la nouvelle branche Microsoft de Windows appelée Windows 10X.

Jeudi, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le chef de produit de Microsoft, Panos Panay, aurait déclaré que les appareils Windows 10X double écran Surface Neo ne seraient pas livrés en 2020. Microsoft envisage Windows 10X comme une nouvelle forme moderne de Windows 10 conçue dès le départ pour appareil à double écran. En outre, il détruit de nombreuses fonctionnalités plus anciennes de Windows 10 en faveur d’une sécurité accrue et d’une expérience plus rationalisée.

Les appareils à double écran avec Windows 10X devraient être livrés vers la période des fêtes de 2020. Probablement en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, Microsoft semble avoir pris du retard dans le développement de Surface Neo et Windows 10X.

Selon ZDNet, Microsoft aurait déclaré qu’il n’autoriserait pas non plus les appareils à double écran tiers à être livrés avec Windows 10X.

En février, Microsoft avait déclaré avoir été le plus durement touché dans son «segment informatique plus personnel», une partie de la société qui s’occupe des licences Windows, des accessoires, de toutes les initiatives de jeu de Microsoft et du matériel Surface.

Microsoft n’a pas encore commenté le rapport.