SXSW 2020 annulé après la déclaration d’urgence d’Austin

Vendredi, les autorités de la ville d’Austin, au Texas, ont émis une ordonnance annulant le festival annuel South by Southwest (SXSW), craignant que le rassemblement de masse ne contribue à propager le nouveau coronavirus.

SXSW, qui attire plus de 70 000 par an, a été annulé en raison de problèmes liés à COVID-19.

L’événement, qui comprend des festivals de films et de musique, des conférences et des médias interactifs, devait démarrer le 13 mars et se terminer le 22 mars.

“Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous”, ont déclaré les organisateurs de SXSW. “‘Le spectacle doit continuer’ est dans notre ADN, et c’est la première fois en 34 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu.”

L’annulation de SXSW intervient après que la ville d’Austin a déclaré une urgence publique locale, forçant les planificateurs d’événements à abandonner le festival de cette année. L’événement lui-même attire plus de 70 000 personnes du monde entier et a généré l’an dernier 355,9 millions de dollars pour la ville.

Les organisateurs de l’événement disent qu’ils explorent les options de reprogrammation et s’efforcent de “fournir une expérience en ligne SXSW virtuelle dès que possible”.

Apple s’est retirée de l’événement cette semaine aux côtés d’entreprises comme Twitter, Facebook et Amazon. Le titan technologique de Cupertino était prévu pour plusieurs originaux Apple TV +, ainsi qu’une discussion avec les créateurs de “Little America” ​​Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon.