T-Mobile active la 5G dans plus de villes et offre aux clients Sprint un accès LTE plus large après la fusion

T-Mobile consolide rapidement les actifs sans fil gagnés dans une fusion majeure avec Sprint, et cette semaine a déployé des ajouts à son réseau 5G alors qu’il travaille à étendre la couverture à l’ensemble des 50 États.



Le réseau 5G de T-Mobile continue de s’étendre.

Annoncé dans un article de blog mardi, T-Mobile utilise le spectre de 2,5 GHz acquis lors de sa fusion historique avec Sprint pour déployer des capacités 5G dans certaines parties de Philadelphie, offrant aux clients un accès matériel compatible à des vitesses de transfert de données atteignant près de 600 Mbps.

Un déploiement similaire est prévu pour certaines parties de New York, qui deviendra la première ville desservie simultanément par les technologies 5G basse bande, bande médiane et mmWave. Le “Un-carrier” active également des nœuds de réseau 5G à Detroit, St. Louis et Columbus, Ohio.

La stratégie 5G de T-Mobile est basée sur une approche «cake cake» de la connectivité réseau. De vastes étendues de terre seront desservies par une base composée d’un spectre à faible bande de 600 MHz, efficace pour transporter des signaux vers des lieux éloignés et profondément dans les bâtiments, tandis que le spectre à moyenne bande couvrira de grandes régions métropolitaines. Le sommet du «gâteau», la technologie rapide mmWave qui offre des vitesses de transfert fulgurantes au détriment de la distance de transmission et de la pénétration des objets, est de voir une utilisation limitée dans les zones urbaines densément peuplées.

“La connectivité est plus importante que jamais aujourd’hui, et la période difficile à laquelle nous sommes tous confrontés montre à quel point la 5G pour tous est critique”, a déclaré Neville Ray, président de la technologie de T-Mobile. “Bien que notre incroyable équipe travaille en toute sécurité pour garder les gens à travers le pays connectés au travail, à l’école et à la famille, nous ne ralentissons pas la construction du réseau large et profond que seule cette société combinée peut offrir.

Plus tard ce mois-ci, les clients Sprint avec le Galaxy S 20 5G de Samsung pourront accéder au réseau 5G de T-Mobile qui couvre plus de 5 000 villes et villages à travers le pays. De plus, le fournisseur de services sans fil autorise les abonnés Sprint à se déplacer sur son réseau LTE, doublant le nombre de sites cellulaires disponibles.

Enfin, T-Mobile ajoutera le OnePlus 8 5G à sa gamme le 29 avril, portant à sept le nombre de combinés compatibles 5G disponibles.

T-Mobile a basculé le commutateur sur son réseau 5G en décembre en mettant l’accent sur le déploiement du spectre à faible bande.

Apple devrait largement lancer un smartphone 5G dans l’iPhone 12 plus tard cette année.