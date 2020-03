T-Mobile et Sprint offrent des données illimitées sur les smartphones en cas d’urgence contre les coronavirus

T-Mobile et Sprint ont annoncé vendredi une liste de mesures conçues pour aider le public à poursuivre la propagation de la pandémie de COVID-19, avec des dispositions accordant des données illimitées sur les smartphones à tous les abonnés.

Tous les clients actuels de T-Mobile ou Metro by T-Mobile avec des plans de données auront immédiatement un accès illimité au réseau de l’opérateur pendant 60 jours, a indiqué la société. En outre, les clients bénéficient de 20 Go supplémentaires de service de point d’accès mobile pour la même période et d’appels internationaux gratuits vers les pays touchés par le niveau 3, une liste qui comprend la Chine, l’Iran, la Corée du Sud et 29 pays européens.

De plus, les étudiants inscrits à un programme qui tire parti du programme d’apprentissage numérique EmpowerED de T-Mobile reçoivent également au moins 20 Go de données par mois pendant 60 jours.

“Maintenant, plus que jamais, alors que des fermetures d’écoles et de lieux de travail se produisent chaque jour, une connectivité Internet fiable est cruciale”, a déclaré T-Mobile dans un article sur sa page Web, ajoutant: “Dans ces circonstances uniques, l’accès à des données illimitées est plus important. que jamais. “

Les télécommunications notent que son réseau fonctionne à 100% de fiabilité et que des mesures sont en place pour répondre à tout problème qui pourrait survenir.

En ce qui concerne les employés de T-Mobile, la société encourage le travail à domicile jusqu’à la fin du mois. D’autres se voient proposer des horaires flexibles ou des congés payés supplémentaires pour maladie et soutien familial, a indiqué le transporteur.

Sprint a annoncé vendredi des dispositions presque identiques pour ses clients, notant que les clients ayant des plans d’appels internationaux longue distance recevront mardi prochain des tarifs d’appels internationaux gratuits des États-Unis vers les pays de niveau 3. Jeudi, le transporteur offrira des données illimitées gratuites et 20 Go de données de point d’accès mobile par mois aux abonnés existants pendant une période de 60 jours. La même attribution de hotspot de 20 Go sera «bientôt» distribuée aux clients qui n’ont pas actuellement le service activé.

T-Mobile et Sprint sont parmi les premiers opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis à offrir des avantages aux clients dans le contexte de la crise COVID-19. Plus tôt cette semaine, des FAI comme AT&T et Comcast ont suspendu les plafonds de données à large bande.

Les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile ont signé le “Keep Americans Connected Pledge” de la Federal Communications Commission, qui appelle les télécommunications à renoncer aux frais de retard liés à la pandémie, à ne pas mettre fin au service des personnes touchées par le virus et à ouvrir des points d’accès Wi-Fi au public.