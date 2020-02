T-Mobile et Sprint révisent les termes de la fusion et cherchent à conclure un accord d’ici avril

T-Mobile et Sprint continuent de travailler à une fusion après avoir obtenu l’approbation réglementaire et vaincu un défi antitrust fédéral, et ont annoncé jeudi un accord sur un accord révisé qui pourrait voir la ratification dès le 1er avril.

Dans le cadre de ce nouvel accord, la société mère de T-Mobile, Deutsche Telekom, acquiert une participation accrue dans le projet de “nouveau T-Mobile”, qui sera créé dans le cadre d’une transaction sur actions avec Sprint.

SoftBank, qui détient 80% de Sprint, devait initialement échanger 9,75 actions pour chaque action T-Mobile, mais ce rapport d’échange est désormais fixé à 11 actions pour 1 action T-Mobile.

Le nouveau chiffre est le résultat de l’accord de SoftBank de céder quelque 48,8 millions d’actions T-Mobile qu’elle devrait acquérir dans le cadre de la transaction. T-Mobile a accepté de réémettre ces actions à SoftBank si le cours des actions de New T-Mobile atteint des jalons prédéfinis après la fusion.

Comme l’accord ne s’applique qu’à SoftBank, les autres actionnaires de Sprint, y compris les actionnaires ordinaires, recevront le rapport d’échange d’origine. Citant des sources proches du dossier, CNBC rapporte que Deutsche Telekom hésitait à modifier le rapport d’échange des actionnaires communs, car cela entraînerait un autre vote des actionnaires, prolongeant ainsi un processus d’approbation déjà long.

Après la fermeture, Deutsche Telekom détiendra environ 43% de New T-Mobile, contre environ 42% avant l’accord annoncé aujourd’hui. La participation de SoftBank dans la nouvelle entité passe de 27% à environ 24%, tandis que le public détiendra les 33% restants, ont indiqué les sociétés.

“Avec l’accord d’aujourd’hui en place, nous tournons maintenant notre attention vers notre objectif de conclure cette transaction et de créer le nouveau T-Mobile dès le 1er avril 2020”, a déclaré Mike Sievert, chef de l’exploitation et président de T-Mobile, et nommé PDG de la société à partir du 1er mai 2020. “Nous sommes sur le point de pouvoir faire ce que nous avons prévu de faire dès le premier jour – remodeler une industrie sans fil cassée et créer la nouvelle norme pour les consommateurs en ce qui concerne valeur, rapidité, qualité et service. “

Les deux sociétés peuvent se retirer si l’accord n’est pas conclu d’ici le 1er juillet 2020.

T-Mobile et Sprint ont obtenu l’approbation réglementaire d’une fusion du département américain de la Justice en juillet dernier. Pour apaiser les régulateurs, les sociétés ont convenu d’un certain nombre de concessions, y compris des promesses de cession de Boost Mobile, filiale de Sprint, et de distribution de sites de spectre et de cellules à Dish Network, qui deviendra le quatrième principal fournisseur de services sans fil du pays une fois l’accord finalisé.

Plus récemment, la fusion a résisté à un défi antitrust fédéral impliquant plus d’une douzaine de procureurs généraux des États qui ont fait valoir qu’un nouveau T-Mobile combiné ralentirait l’innovation et réduirait la concurrence sur le marché du sans fil.

T-Mobile et Sprint ont annoncé pour la première fois la fusion de 26 milliards de dollars en 2018.